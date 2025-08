El temps d'aquest dilluns 4 d'agost: sol i augment de temperatures

La setmana comença amb un dilluns solejat en la majoria del país. A la matinada només hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada mentre a la resta del territori predominarà el dia solejat i les temperatures altes.

A la tarda apareixeran alguns núvols alts a punts del Pirineu, Prepirineu i prelitoral, però a la resta del país predominarà el sol fent que les temperatures augmenten durant tot el dia, inclús fins a final de setmana.

De fet, pel dimarts s'esperen màximes que poden arribar a superar els 40 °C, per això el Meteocat ha activat avís moderat per calor en tres comarques: Segrià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.

Aquest dilluns Barcelona començarà el dia amb uns 23 graus de mínima que s'estiraran fins als 30 a la tarda. A Girona la jornada tindrà setze graus de mínima que arribaran als 33 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de divuit graus que pujarà fins als 37 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 22 graus que creixeran fins als 29 °C a la tarda.

Alerta per risc extrem d'incendi

A causa dels vents i les altes temperatures, Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) i els Agents Rurals han activat el nivell 4 del pla Alfa per risc extrem de foc forestal en una vintena de municipis de l'Alt Empordà. El Govern ha anunciat el tancament dels accessos al Parc Natural del Cap de Creus i al massís de l'Albera aquest diumenge des de les 08.00 h per perill extrem d'incendi.