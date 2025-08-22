L'amo de la gelateria de Gràcia trenca el silenci: «Només vaig dir que estàvem a Espanya»

Després d'uns dies de silenci, el propietari de la gelateria catalanòfoba de Gràcia s'ha pronunciat. En una entrevista al diari argentí La Nación, Leandro Rincón ha negat que incorregués en una discriminació lingüística: "Fem el nostre esforç més gran per comunicar-nos amb tots per igual, no hi cap problema amb el català". La denúncia d'un conseller de districte d'ERC i diverses ressenyes a Google no diuen el mateix.
L'argentí propietari d'Helados Dellaostia assegura que els fets van ocórrer arran d'una treballadora que fa pocs mesos que viu a Barcelona i que no entén el català. La clienta va exercir el seu dret de comunicar-se en llengua catalana i, davant la manca d'entesa, Rincón va intervenir per explicar que la treballadora no entenia l'idioma.
La clienta va mantenir el català i el propietari de la gelateria va respondre que "hi ha dos idiomes oficials i en última instància estem a Espanya". Rincón assegura que la dona va insultar-lo i el va tractar d'imbècil, si bé Guillem Roma, conseller d'ERC, explicava que va ser Rincón qui va dir maleducada a la seva parella simplement per parlar en català.
Rincón manté que no té "cap problema" amb el català i que compleix amb la llei de normalització lingüística. Es refereix al fet que tots els cartells i senyals es troben en català i castellà. Ara bé, ignora que la mateixa norma recull que tothom té dret a utilitzar el català a l'hora de dirigir-se a qualsevol establiment.
La polèmica per la gelateria fa el salt a la política
La polèmica lingüística ha tornat a primera plana amb el cas de la gelateria de Gràcia i l'espanyolisme polític i mediàtic ha activat la maquinària per protegir els comerços que no atenen en català. PP i Vox han denunciat la suposada "vandalització" de la gelateria i han demanat que l'Ajuntament de Barcelona actuï.
Per Plataforma per la Llengua, PP i Vox actuen amb "mala fe" davant el que consideren un clar cas "d'odi i catalanofòbia". Així ho expressa Òscar Escuder, president de l'entitat, que en declaracions a Nació recorda que l'establiment no ha actuat per desconeixement de l'idioma, sinó per la negativa a atendre'l. "PP i Vox haurien de mirar de fer complir totes les lleis, encara que no els agradin", sentencia Escuder.