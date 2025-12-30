Moren dos catalans i dos més resulten ferits en un accident de cotxe a l'Aràbia Saudita

Dos catalans han mort i dos més han resultat ferits en un accident de trànsit a l'Aràbia Saudita, segons ha avançat el mitjà 20minutos i han confirmat fonts coneixedores a l'ACN. Un dels dos ha resultat ferit de consideració més greu. Tots quatre eren de viatge turístic plegats en aquest país de l'Orient Mitjà, quan han tingut un accident a uns 1.000 quilòmetres de la capital de l'Estat, Riad.
El grup estava format per dues parelles: els dos ferits són un home de 67 anys, en estat greu, i una dona de 53, amb ferides més lleus.
Les autoritats saudites han confirmat al govern espanyol la mort de les dues persones, així com l'hospitalització de les altres dues víctimes. I l'ambaixada d'Espanya a Riad està oferint atenció consultar als afectats i als seus familiars, i està en contacte amb les autoritats locals.
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat a través de les xarxes socials que està en contacte permanent amb el Ministeri d'Afers Exteriors arran del tràgic accident. "Lamento profundament la notícia de la mort de dues persones i seguim l’estat de salut dels dos ferits, amb lesions de diversa consideració a l’espera d’un diagnòstic més precís", ha afegit. A més, ha afegit que coneix personalment els familiars d'una de les víctimes mortals i dels dos ferits. "Estem al seu costat i en comunicació constant amb les famílies", ha conclòs.