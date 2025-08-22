El temps del cap de setmana del 23 i 24 d'agost: pluges i núvols al territori

Després de la calor, venen les pluges. Aquest cap de setmana les temperatures baixaran lleugerament degut a l'episodi de pluges que viurem aquests dies.
El dissabte començarà amb cel ennuvolat al litoral i prelitoral central i nord, on no es descarten ruixats aïllats. A la resta del territori es manté el sol i les temperatures. A la tarda aquest núvols evolucionaran cap a la meitat nord del país, on no es descarta algun ruixat feble.
De fet, Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluges durant la nit d'aquest divendres i fins a la matinada del dissabte, fins a les 02 h. Les comarques afectades per l'avís de nivell 1 són Berguedà, Osona, Lluçanès, Bages, Moianès, Vallès Occidental, Barcelonès i Maresme.
El diumenge continuen els ruixats i el cel ennuvolat a la majoria del país, preferentment a la meitat sud, que s'estendran al Pirineu, Prepirineu i quadrant nord-est. Al llarg del matí és possible alguna precipitació feble a punts de la meitat sud del litoral. A partir de migdia s'esperen ruixats al terç nord del territori, que seran d'intensitat feble i és possible que vagin acompanyats de tempesta.