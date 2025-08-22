Quan les altes temperatures poden posar-nos en perill: com evitar i afrontar un cop de calor

Quan arriba la calor intensa, és fàcil subestimar-ne els efectes. Sovint pensem que només es tracta de suar una mica més o dormir pitjor. Però la calor extrema pot provocar problemes greus de salut, i el cop de calor n’és un dels més perillosos. Pot aparèixer de forma sobtada i posar en risc la vida, especialment en infants, persones grans o amb problemes de salut. La clau? Saber-ne reconèixer els símptomes i actuar amb rapidesa.
Amb els estius cada cop més llargs i calorosos, a causa del canvi climàtic, identificar un cop de calor a temps és una mesura de prevenció essencial. El coneixement pot ser la millor eina per protegir-nos a nosaltres mateixos i als que tenim a prop.
Què és un cop de calor?
Un cop de calor es produeix quan el cos no pot regular adequadament la seva temperatura i aquesta puja de forma ràpida i perillosa. El mecanisme natural de refrigeració -la suor- deixa de funcionar, i això pot provocar una fallada sistèmica. És una urgència mèdica que requereix atenció immediata.
No cal estar fent esport intens per patir-lo. De vegades, només amb estar exposat a un ambient molt calorós sense ventilació ni hidratació, ja es pot desencadenar. I, com passa sovint amb els riscos ambientals, no sempre es veu a simple vista.
Com detectar els símptomes?
Els símptomes poden aparèixer de manera progressiva o sobtada. Els principals senyals d’alarma que ens han de fer sospitar d’un cop de calor són:
- Temperatura corporal molt elevada (per sobre de 40 °C)
- Mareig, mal de cap intens, nàusees o vòmits
- Confusió, desorientació, dificultat per parlar o per mantenir-se despert
- Pell molt calenta, seca i envermellida, fins i tot sense suar
- Debilitat extrema, fatiga o pèrdua de consciència
Aquests símptomes no són simplement molèsties: poden indicar una situació greu que posa en risc la salut i fins i tot la vida. No s’ha d’esperar a veure si millora: cal actuar ràpidament.
Què fer davant d’un cop de calor?
Davant la sospita que algú pateix un cop de calor, cal seguir aquests passos de manera immediata:
- Porta la persona a un lloc fresc, ombrívol i ben ventilat.
- Refresca-li el cos: pots mullar-li la pell amb aigua freda, aplicar-li draps humits al clatell, al front, als canells o als turmells, i utilitzar un ventilador si en tens. A més, és important anar canviant els draps humits un cop estiguin calents, per ajudar a absorbir millor la temperatura del cos.
- Dona-li aigua a poc a poc si està conscient i pot beure sense dificultats.
- Truca al 112 o demana ajuda mèdica urgent. No intentis gestionar la situació en solitari si els símptomes són greus o no milloren.
És essencial saber com gestionar una situació com aquesta per ajudar-nos entre nosaltres davant un possible risc de salut.
Qui està en més risc?
Tots podem patir un cop de calor, però hi ha col·lectius especialment vulnerables que necessiten més atenció:
- Infants, especialment els nadons
- Persones grans, sobretot si viuen soles o tenen mobilitat reduïda
- Persones amb malalties cròniques (cardíaques, respiratòries, renals…)
- Treballadors exposats a la calor, com per exemple personal de la construcció, jardiners o repartidors
- Persones amb alguna discapacitat, que poden tenir dificultats per comunicar malestar o regular la temperatura
Tenir present qui ens envolta i detectar si algú mostra símptomes de malestar pot ser clau per evitar una situació greu.
Com podem prevenir un cop de calor?
La millor manera de protegir-se d’un cop de calor és evitar que el cos arribi a aquesta situació extrema. Aquestes són algunes accions senzilles que poden ajudar a prevenir-lo:
- Hidratar-se sovint, encara que no es tingui set. Aigua, sucs naturals o infusions sense cafeïna són bones opcions.
- Evitar sortir o fer esforços físics entre les 12 h i les 17 h, les hores més caloroses del dia.
- Vestir roba lleugera i clara, protegir-se amb barret i ulleres de sol, i aplicar-se protector solar sempre que s’estigui a l’exterior.
- Ventilar la llar a primera hora del matí i al vespre, i mantenir persianes i cortines tancades durant les hores de sol.
- Refrescar l’ambient amb ventiladors, aire condicionat o mètodes casolans com mullar el terra o posar un recipient amb gel davant del ventilador.
Hem de tenir cura del nostre entorn
Els cops de calor poden afectar tothom, però la manera més efectiva de fer-hi front és col·lectiva. Estigues atent a les persones del teu entorn que puguin estar en risc. Truca o visita aquell veí gran que viu sol, pregunta-li si s’ha hidratat i si té el pis ben ventilat. Assegura’t que els infants del teu voltant no estiguin jugant massa estona al sol. Dona suport a qui treballa a l’exterior: un got d’aigua, una estona a l’ombra o una conversa poden marcar la diferència.
La calor no es veu, però es nota. I la prevenció comença amb l’atenció.
Aquest estiu, estigues alerta. Actua amb rapidesa si veus símptomes d’un cop de calor. I sobretot, ajuda a difondre informació: parlar-ne pot salvar vides. Perquè protegir-nos de la calor no només és responsabilitat de cadascú: és una tasca compartida.