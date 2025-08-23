Plataforma per la Llengua recull 450 queixes en 15 dies per discriminació lingüística als comerços

El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha exigit a l'administració que actuï davant dels casos de discriminació lingüística al comerç. "Els ciutadans han de ser més actius i fer servir la llengua, però no els podem obligar. A les administracions sí que els hem d'exigir que facin complir la llei", ha indicat Escuder a Catalunya Ràdio.
En les declaracions s'ha referit al cas concret d'una gelateria al barri de Gràcia de Barcelona on un treballador "actua de mala fe contra el català" en un exemple, ha dit, de "catalanofòbia". "Aquí les administracions hi tenen una responsabilitat", ha reblat. Plataforma per la Llengua va fer a l'abril una campanya de recollida de situacions com aquesta al comerç i en 15 dies va recollir més de 450 casos.
Les queixes augmenten any rere any
Escuder ha remarcat que la seva entitat va obrir un servei de recollida de queixes per discriminació lingüística el 2013, i en va recollir un centenar. El 2020 ja eren més de 1.300, i el 2022, més de 2.100. L'any passat se'n van registrar més de 2.800, i aquest any es passarà de les 3.000. El president de Plataforma per la Llengua ha argumentat que la situació no ha variat com perquè les queixes s'hagin multiplicat per 30, però ha constatat que "probablement hi ha més conscienciació dels ciutadans" i es conegui més l'entitat. En tot cas, el que ha diagnosticat és que la situació no ha millorat.
"No som lingüísticament un país normal", ha conclòs Escuder, que ha fet èmfasi en els dos vessants: el mateix comportament dels ciutadans, "que moltes vegades renuncien sense cap necessitat a fer servir la llengua", i l'actitud de l'administració, que és una "gran incomplidora" i que "no fa complir" la legislació.
Les ressenyes a Google, l'arma del consumidor
La gelateria gracienca Dellaostia va experimentar l'allau de males ressenyes, després de ja tenir-ne més d'una per haver mantingut actituds catalanofòbiques. Molts usuaris ja van denunciar a les ressenyes de Google de l'establiment un tracte pèssim i maleducat. Després de la viralització del conflicte, diversos usuaris van ressenyar amb males qualificacions i denunciant la situació a Google, un lloc on molta gent s'informa per saber si val la pena anar a aquell lloc.