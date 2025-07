Creixen les discriminacions lingüístiques en l'àmbit de la salut: 179 casos el 2025

El Servei Català de la Salut ha avisat de l'augment sostingut de les queixes per discriminació lingüística als centres sanitaris. Fins al juliol d'aquest 2025, se n'han registrat 179, el que manté la tendència a l'alça dels últims anys. Els responsables del CatSalut han dit que gairebé la meitat de les reclamacions de 2024 van ser per manca d'atenció oral en català; per no rebre resposta administrativa o informativa en aquesta llengua (20%) o pel que fa als informes clínics (8%). Entre les noves propostes de Salut per revertir la situació hi ha la creació d'un grup multidisciplinari per seguir les reclamacions i una campanya de conscienciació.

En una compareixença davant la Comissió de Salut del Parlament, responsables han exposat que les reclamacions per discriminació lingüística en l’àmbit sanitari no han deixat d’augmentar en els últims anys. Si el 2022 es van registrar 233 queixes, la xifra es va enfilar fins a les 342 l’any 2023 i a 358 el 2024. Enguany, només fins al mes de juliol, ja se n’han comptabilitzat 179, fet que fa preveure que es podria superar novament el màxim històric abans d’acabar l’any.

El director general del Servei Català de la Salut, Alberto Garcia, ha admès que la situació de la llengua catalana al sector salut pensem "és millorable" i que "no és la que es voldria". Per una banda, ha atribuït l'escenari actual a la incorporació creixent de professionals sanitaris al sistema procedents de fora de Catalunya: "L'any 2022, dels nous metges i metgesses col·legiats a la província de Barcelona, només un 29% eren nascuts a Catalunya i el 17% eren nascuts a la resta de l'estat i un 54% eren nascuts a l'estranger, fora de l'estat espanyol", ha comentat.

Ha afegit que el segon element que condiciona aquesta situació és el personal sanitari que s'incorpora al sistema mitjançant un sistema de provisió de places de formació especialitzada en districte únic en el qual no es demana cap coneixement de cap llengua. "El 2023, hi havia al sistema sanitari públic català entre residents de Medicina, d'Infermeria i de Psicologia, un total de 5.904 residents. De tots aquests, el 40% provenien de territoris no catalanoparlants, d'altres països i també d'altres continents".

Per fer front a aquesta situació, el Departament fa anys que duu a terme diverses mesures. Entre aquestes destaquen el Pla per garantir el coneixement i l'ús del català en el sistema públic de salut. Contempla 33 accions distribuïdes en una sèrie d'eixos d'actuació en un període temporal que va des del 2024 fins al 2026.

Mesures per revertir-ho

Les mesures organitzatives inclouen accions com la proposta per designar referents lingüístics a cada centre i presentar un pla de gestió lingüística. Garcia ha detallat que actualment el 98% de les entitats proveïdores que tenen contracte amb el Servei Català de la Salut, ja han designat un referent lingüístic i que d'aquestes entitats, un total de 114, el 70%, han presentat al Departament el seu pla de gestió.

El segon bloc són mesures per a la millora del coneixement de la llengua catalana a les professionals. Inclou el programa formatiu de la llengua catalana Prescriu-te el català, que “ha de permetre que els professionals d'estat sanitari públic puguin assolir habilitats comunicatives i un nivell de català suficient per a poder atendre els pacients i poder expressar-se oralment i per escrit en la llengua catalana en el seu context laboral”. Enguany s'han ofert 1.635 places i s'ha incorporat el nivell A2. En aquesta mateixa línia, s'impulsa el programa T'acollim, una iniciativa que s'adreça sobretot a residents i a nous professionals que s'incorporen al sistema i que aquest 2025 ha comptat amb 400 participants. Finalment, també es fa voluntariat per la llengua adreçat a aquests professionals.

Tallers de bones pràctiques i formació als professionals

Pel que fa a les propostes per garantir els drets lingüístics dels usuaris del sistema sanitari, el responsable del CatSalut ha dit que la conselleria està treballant en una actualització de la carta de drets i deures dels pacients. Aquesta revisió, que es podria presentar a finals del 2025, inclourà la incorporació específica dels drets lingüístics que ja recull la normativa vigent. L’objectiu és fer-los més visibles i fàcilment exercibles per part de la ciutadania. Aquesta iniciativa anirà acompanyada d’una campanya institucional de comunicació adreçada tant als professionals del sistema sanitari com a la ciutadania.

Segons Garcia, un altre dels eixos d'intervenció és la formació del personal sanitari en bones pràctiques d’atenció lingüística. Durant el 2024, 218 professionals van participar en els 14 tallers que va organitzar el Consorci per a la Normalització Lingüística. De cara a aquest 2025, el Departament de Salut ha assumit directament l’organització d’aquests tallers, que són sempre presencials i ja s’han fet quatre edicions en diferents centres. Salut preveu incrementar el nombre de sessions d’aquí a finals d’any, amb l’objectiu d’arribar a més professionals i millorar la qualitat comunicativa amb l’usuari, tenint en compte el respecte als drets lingüístics.

Entre les mesures estructurals per abordar les discriminacions lingüístiques, destaca també la creació d’un grup multidisciplinari de seguiment de les queixes lingüístiques. Aquest equip tindrà la funció de fer un seguiment qualitatiu i quantitatiu de les reclamacions, proposar millores i coordinar les accions correctores.

A més, Salut està desenvolupant el projecte E-reclamacions, una plataforma digital que pretén simplificar i digitalitzar la gestió de queixes, suggeriments, agraïments i sol·licituds d’informació. Aquesta eina permetrà millorar l’accessibilitat i transparència del sistema, així com fer un seguiment més eficient dels casos.