Junts vol que el Parlament demani «accions judicials» contra els responsables de l'esquetx sobre el català

El ple del Parlament d'aquesta setmana debatrà i votarà una moció de Junts per instar el Govern a emprendre les "accions judicials oportunes" contra els responsables de l'esquetx sobre el català en un acte de l'Ajuntament de Barcelona. És una moció de Junts que apunta a un delicte motivat per odi o discriminació per raons lingüístiques en considerar que l'obra de teatre "denigrava la llengua catalana i la imatge de Catalunya com a país de cohesió i oportunitats". En la mateixa moció, Junts proposa que la cambra catalana reprovi la "censura" de l'havanera 'El meu avi' per part de l'Ajuntament de Calella de Palafrugell que "va ser corregida de manera contundent per part del públic de la Cantada d’Havaneres de Palafrugell".