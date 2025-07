El Govern fitxa el responsable de tributs d'IBM per pilotar el desplegament de la Hisenda catalana

El Govern aprovarà avui la creació del Comissionat i el Consell Assessor per al desplegament de la hisenda catalana i la seva adaptació al nou model de finançament singular, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat Nació. A més, l'Executiu nomenarà l'expert en gestió tributària, contractació pública i recursos humans Santiago Ramón Arizón com a Comissionat. Fins ara, era responsable de tributs a IBM a Espanya, Grècia i Portugal i va desenvolupar el sistema de gestió tributària i recaptació de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), i de les d'Egipte i Madrid. A més, a l'ATC va fer una anàlisi de les fonts de dades tributàries, un sistema de recepció d'autoliquidacions i un estudi estratègic de l'agència.

Tot això avança en paral·lel a la presentació del pla director per al desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), que encara no està enllestit i que ha de definir els passos a seguir per posar a punt la Hisenda catalana per recaptar tots els impostos, començant per l'IRPF. Segons l'acord d'investidura, això s'hauria de poder fer el 2026, però no serà així.

En tot cas, el Govern crea aquests dos nous òrgans davant del "repte" de convertir l'ATC en la nova hisenda catalana, que considera que requereix una atenció especial i una coordinació tècnica i política constants. L'objectiu del Comissionat i del Consell Assessor que el Govern crearà aquest dimarts és impulsar, coordinar i fer el seguiment de les polítiques públiques relacionades amb la gestió tributària dins del sistema de finançament autonòmic. Tots dos s’adscriuran al Departament d’Economia i Finances, el primer dependrà directament de la consellera i el segon s’integrarà a la Secretaria General.

El nou Comissionat té més de 25 anys d’experiència en el món de la consultoria i la direcció de projectes, i compta amb formació com a enginyer Superior de Telecomunicacions i certificacions de SAP R/3 en Finances (2000) i en Tax & Revenue Management (2015) i de DEC en Customer Experience (2018). En contractació pública, Ramón va col·laborar amb la Direcció General del Patrimoni de l’Estat en la definició funcional de la Plataforma de Contractació (2013-2014) i en la posada en marxa del sistema de contractació a l’Institut Català de la Salut (2006-2009) i al Servei Murcià de Salut (2009). Pel que fa als recursos humans, va ser cap de projecte de la Generalitat (2009-2010) i de l’Ajuntament de Barcelona (2010-2012), on va implementar els expedients de personal i de descripció de llocs de treball dins el sistema de recursos humans.

Pla d'acció per l'ATC

El Comissionat haurà de fer una diagnosi inicial sobre la situació de l’ATC i posar en marxa un pla d'acció per assegurar la formació del personal i garantir l'assoliment dels objectius marcats, així com la coordinació amb tots els departaments i institucions. El Consell serà un òrgan d’orientació i consulta, que donarà suport al Comissionat en el desenvolupament de la hisenda catalana, aportant recomanacions estratègiques i tècniques per al desplegament de l’Agència dins del marc del finançament singular.

A més, revisarà les polítiques operatives per garantir que siguin eficàcies i alienades amb els objectius de l'ATC, i impulsarà col·laboracions, estudis o iniciatives de millora. El Consell Assessor tindrà una presidència i un màxim de cinc membres designats per la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero. Els membres seran experts en gestió de tributs i fiscalitat, tecnologia o comunicació. El Consell es reunirà, com a mínim, un cop al mes.