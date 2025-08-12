L’Església catalana acusa Vox de criminalitzar la immigració

L’arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, ha criticat durament la moció aprovada a Jumella (Múrcia) que impedeix utilitzar instal·lacions esportives per a activitats religioses. La proposta, promoguda per Vox, buscava frenar la celebració de la Festa del Xai per part de la comunitat musulmana.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Planellas ha assenyalat que el veritable rerefons és la immigració i la tendència a assenyalar les persones que arriben forçades per guerres o fam, en lloc de posar el focus en les causes que les obliguen a marxar. “Emigrar és un dret, però també ho és no haver d’emigrar”, ha remarcat, afegint que cap cristià pot discriminar per origen o procedència.
Segons el prelat, la posició de l’Església catalana és plenament coincident amb la Conferència Episcopal Espanyola, que ja havia defensat la comunitat musulmana i la llibertat religiosa. Aquest posicionament va provocar l’enuig del líder de Vox, Santiago Abascal, que va acusar els bisbes d’actuar per interessos econòmics o per silenciar escàndols. Paradoxalment, bona part de l’electorat de Vox es declara catòlic.
Planellas ha recordat que “tots som fruit de la immigració” i que el catolicisme exigeix respecte cap a tota persona. Tot i això, ha admès que li va doldre veure fa unes setmanes el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, al costat d’Abascal en la presentació d’un llibre.