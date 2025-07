Les desconfiances del finançament amarguen l'estiu a Illa

Qui ha participat en negociacions per reformar el finançament autonòmic sap que no és cosa fàcil. Salvador Illa ho ha pogut constatar aquesta setmana, després d'una comissió bilateral que ha donat com a resultat un acord descafeïnat a ulls d'ERC, per la poca concreció en principis clau com l'ordinalitat, que no queda garantida, però també per les incerteses al voltant de la recaptació d'impostos per part de l'Agència Tributària de Catalunya. Malgrat el que deia el pacte d'investidura subscrit ara fa un any, la Hisenda catalana no està prou madura per recaptar tot l'IRPF l'any 2026. El malestar dels republicans en una de les carpetes troncals de la legislatura complica l'inici de curs al president.

Les previsions més optimistes del Govern situaven a la tardor la negociació dels pressupostos de l'any vinent. El Diari Oficial de la Generalitat ja ha publicat l'ordre d'elaboració dels nous comptes, signada per la consellera d'Economia, Alícia Romero, i que té en compte "les millores que es puguin derivar de l'absorció del deute per part de l'Estat" -l'acord per perdonar part del deute del FLA, que encara no s'ha complert- i "el desplegament del nou model de finançament singular". El cert és, però, que els republicans han verbalitzat aquests dies que no es troben en disposició de negociar una carpeta d'aquesta envergadura. "Si no rectifica amb el finançament, no tindrà pressupostos amb els nostres vots", avisava Josep Maria Jové al Parlament.

Advertències al Parlament

Ja hi ha hagut alguna advertència més concreta. El decret de renovables, que estava pràcticament tancat, decau aquest dilluns després de no haver recollit els suports parlamentaris suficients. La decisió d'ERC -que algunes veus a la Generalitat consideren un càstig- no es pot desvincular del resultat de la bilateral. En tot cas, la percepció per ara és que la sang no arribarà al riu ni s'entreveu un trencament entre socis. Més enllà que el Parlament hagi tornat a reprovar el Govern per la "mala gestió" de les infraestructures, gràcies a l'abstenció dels republicans i els Comuns, o que els socis d'Illa hagin fet evident a la cambra el seu rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat, un dels acords estrella que ha defensat Illa les últimes setmanes. A això s'hi sumen els errors al Departament d'Educació, cartera clau de qualsevol govern i que no acaba d'arrencar, i a qui l'oposició demana explicacions pel nyap en el procés d'adjudicació de places de docents.

El Govern mesura les paraules en un assumpte que tensa les costures de l'aliança Estat-Generalitat. Aquí, els republicans insisteixen a assenyalar el paper de María Jesús Montero, vicepresidenta, ministra d'Hisenda i candidata del PSOE a Andalusia, com a principal obstacle en les negociacions. El dia de la bilateral no va ser a Barcelona, com sí que hi era la seva homòloga, la consellera Romero. De fet, ha estat ella la que s'ha pronunciat amb més contundència sobre l'acord del finançament. Tot i mostrar "empatia" cap al govern espanyol, va deixar clar que sense principi d'ordinalitat, Catalunya no donarà suport a la reforma del model. A la Moncloa són més reticents a incloure aquesta qüestió entre els fonaments del nou sistema.

ERC reclama moviments

Més enllà de declaracions, però, els de Junqueras volen que "passin coses". No hi ha noves bilaterals previstes per reajustar l'acord, però sí que de cara a després de l'estiu s'han de posar xifres a la proposta. Un dels punts de discrepància és precisament en la quantitat que ha de posar l'Estat per al nou model, que s'hauria de moure al voltant dels 20.000 milions d'euros anuals. També la setmana que ve es presentarà el pla director per enfortir l'Agència Tributària, que el Govern fa mesos que prepara, i que ha de definir les passes a seguir per posar al dia la Hisenda catalana. En paral·lel, ERC continua garantint que presentarà "en les pròximes setmanes" una proposició de llei al Congrés per accelerar la recaptació de l'IRPF, que implica necessàriament una Agència Tributària més robusta.

Tots aquests seran escenaris perquè els socialistes fessin gestos en favor del model de finançament en els termes pactats en la investidura i assumits, també, per la direcció federal del PSOE. Des del Govern no veuen malament que els republicans prenguin la iniciativa en l'àmbit de la recaptació, encara que sigui sense esperar el PSOE, i s'obren a negociar. Els republicans reclamaran més moviments, i que el govern català planti cara a l'espanyol en la carpeta més important de la legislatura, tant aquí com a Madrid. De fet, les advertències dels últims dies tenen també com a destinatari el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tocat encara pels escàndols de corrupció que envolten el PSOE, tot i la munició que li proporciona el cas Montoro.

Sigui com sigui, l'escenari derivat de la comissió bilateral, marcada en vermell al calendari com a dia important, no fa més factible una negociació de pressupostos, com insisteixen a ERC. Una nova pròrroga, al marge dels pedaços que es puguin posar a través de suplements de crèdit com s'ha fet aquests 2025, dificultaria el relat de la bona gestió socialista -la normalitat no hauria de ser no tenir pressupostos any rere any-, però sobretot posaria en qüestió la viabilitat de les actuals aliances parlamentàries. Les desconfiances pel finançament compliquen les vacances a Illa.