ERC presentarà al Congrés una reforma per recaptar l'IRPF sense esperar el PSOE

ERC no vol que els dubtes del govern espanyol facin descarrilar l'acord pel finançament singular, i per això ha decidit tirar pel dret amb la recaptació de l'IRPF sense esperar el PSOE. Després de setmanes de negociació que no han permès desencallar aquesta carpeta, els republicans presentaran en els pròxims dies una reforma legislativa al Congrés perquè Catalunya pugui gestionar aquest impost, el primer de tots els que ha d'assumir d'acord amb el pacte que van signar republicans i socialistes, i que es formalitzarà -a l'espera de detalls i concrecions- dilluns a la comissió bilateral. Si els acords que surtin de la reunió són bons, hi haurà "conseqüències positives" de cara a futurs acords. Si no, no.

El president d'ERC, Oriol Junqueras, que ha parlat en els darrers dies amb Pedro Sánchez i Salvador Illa per mirar de desencallar la negociació, ho ha detallat aquest dissabte. Aquesta modificació legislativa que es presentarà pròximament a la cambra espanyola afectarà la llei 8/1980, la 22/2009 i la 16/2010, i ara com ara no té garantida una majoria per tirar endavant. La gestió completa de l'IRPF permetria passar dels 5.000 milions d'euros que recapta ara Catalunya, fins als 30.000 milions. Un creixement significatiu que ha de venir acompanyat d'un reforç de l'Agència Tributària catalana. "Negociarem fins al final", ha insistit dirigent republicà.

Junqueras no ha entrat al detall de la proposta. El termini per receptar els impostos ha de ser "tan aviat com sigui possible". "Si cal més temps, més temps; l'important és que l'acord sigui efectiu", ha dit. La proposta fa referència a la capacitat de recaptació i no entrarà en qüestions com l'ordinalitat, la definició de la quota de solidaritat o el pagament dels serveis que presta l'Estat a Catalunya.

La voluntat dels negociadors era presentar una proposició de llei conjunta, que tindria més possibilitats de reeixir, però discrepen en el text. Per això ERC ha decidit avançar amb un text propi, que s'haurà de negociar via esmenes i amb contrapartides en altres negociacions importants que el govern espanyol té en marxa. "Si els socialistes no ens acompanyen, és molt difícil que nosaltres l'acompanyem en cap decisió rellevant", ha dit. L'exemple clar és el dels pressupostos: no hi haurà cap nova negociació si no es compleixen els acords vigents, començant pel finançament. "Si volen el suport a una mesura, entendrà que el govern ha de complir amb els compromisos", ha dit.

Coordinació sí, però no subordinació

El problema de fons és que l'Estat no concreta els recursos extra que aportarà per poder reformar el finançament, de manera que Catalunya millori la seva situació però cap territori en surti perjudicat. La xifra es mou al voltant dels 20.000 milions d'euros anuals que hauria de posar el govern espanyol sobre la taula, però el Ministeri d'Hisenda, que pilota María Jesús Montero, no concreta si serà aquesta quantitat ni d'on la pensa treure. "El PSOE ha de concretar els compromisos, han de decidir què volen fer, a quin ritme i a quina intensitat", ha insistit Junqueras.

L'altre punt de discrepància és en el rol de l'Agència Tributària de Catalunya durant la transició fins a recaptar tot l'IRPF i, després, fins a assumir la gestió de tots els impostos. La part espanyola planteja un paper de "submissió" de la Hisenda catalana a l'espanyola, segons fonts dels republicans. La part catalana demana que sigui en un rol de "coordinació" per perseguir el frau fiscal i també per ajudar mentre l'estructura no sigui prou robusta per poder caminar sense l'ajuda de l'Estat. L'ATC s'hauria de reforçar de manera significativa, i això no és senzill.

L'ordinalitat ha d'aparèixer dilluns

Les converses són "fluides", però una altra cosa són els resultats. A les files republicanes admeten que haver aconseguit que els governs català i espanyol es facin seu el finançament singular, amb tot el que això implica, és una bona notícia. "Hem convençut tothom en trenta setmanes", ha dit Junqueras. Però més enllà de fotografies i declaracions d'intencions, el líder d'ERC ha insistit que cal avançar en el compliment del pacte d'investidura, amb "concrecions", davant d'un govern espanyol que en els darrers dies -dimecres, concretament- no ha donat les respostes adequades, tal com va avançar Nació. Malgrat tot, ERC es mostra satisfeta d'haver convençut els socialistes, també pel que fa a l'ordinalitat, que confien que aparegui dilluns després de la bilateral. "Si dilluns l'ordinalitat no apareix, això desautoritzaria el president Illa i la direcció del PSOE", ha advertit.