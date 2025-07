Educació al punt de mira: sindicats, docents i oposició reclamen mesures pel fiasco del procés d'adjudicació

Mitjans de juliol, però amb el curs vinent a tocar i amb, aproximadament, 850 docents que han aplicat a l’adjudicació de places pel curs 2025-2026 sense saber on treballaran el setembre. Aquest és el panorama que envolta la decisió que ha pres el Departament d’Educació aquest divendres i que ha encès els ànims de la comunitat educativa, sobretot de professors i sindicats, que veuen com s'ajorna més temps el detall d'on treballaran a partir del setembre. "Ja estem acostumats que passin aquestes coses, però no hauria de ser així", assenyala Xavi Sànchez, professor d'Història, en declaracions a Nació. Ell i la seva parella són dels afectats pel fiasco de l'adjudicació.

Tots dos són docents i ja tenien organitzat el curs vinent després de saber el lloc on els havia tocat a les llistes provisionals. "Quan és la meva vida no hi ha problema, però quan és la de la meva dona i el meu fill implica haver d'organitzar-te per horaris o transport", explica. És un error que afecta, no només a les persones que s'han presentat per a les adjudicacions, que hauran d'esperar una setmana més per a la resolució definitiva, sinó també a la tasca docent.

"Jo ja estava preparant-me materials i programació pel setembre, però ara ja no sé què fer", es queixa Sànchez. Aquest no és un problema puntual d'enguany, com explica el professor, l'any passat també va haver-hi errors a les llistes provisionals. Tot plegat, suposa una càrrega extra de gestió burocràtica i més incertesa sobre què passarà al setembre.

Des que ha transcendit la decisió d'ajornar l'adjudicació de places, el Departament ha demanat disculpes i ha garantit que donarà explicacions. Segons ha detallat el director general de Professorat del Departament d’Educació, Josep Maria Garcia Balda, la decisió de paralitzar el procés d’adjudicació de mestres de Catalunya s'explica per una “irregularitat amb factor humà”.

El llistat provisional de les adjudicacions d’estiu que es va presentar el dimarts ja contenia errors que es van detectar i es van prometre solucionar, però no ha estat així. No és el primer error que comet l'actual Departament, amb Esther Niubó al capdavant, que compareixerà dimarts 22 al Parlament mentre els grups parlamentaris reclamen responsabilitats.

Què ha passat ben bé? “Era una incidència en l’ordre de prioritat que va posar per damunt dels funcionaris amb mèrits d’antiguitat als interins que no ho tenien”, explica Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari del sector USTEC. La sorpresa ha sigut que al llistat definitiu, publicat aquest dimecres, tornaven a aparèixer errors que ni tan sols estaven en les provisionals i relacionats amb les anomenades places perfilades. “El Departament ja va detectar incidències, però com havien eliminat els llistats erronis de places no sabíem què passava”, assenyala la dirigent sindical.

Interins que ocupen places de funcionaris

Aquest divendres, el sindicat majoritari de l'Educació s’ha reunit amb el Departament, que els ha traslladat que "han detectat una actuació per part de responsables de l’administració que han actuat deliberadament incomplint una normativa". Aquest error és, per la portaveu del sindicat, una decisió "conscient i voluntària" per incomplir la normativa relacionada amb les places perfilades. Aquest tipus de places permeten crear un lloc de treball que exigeix una especialització als centres, com poden ser un curs d'immersió lingüística, d'atenció a la diversitat o l'especialització de ciències socials en anglès.

Segons la normativa que regula les adjudicacions d’estiu, enguany les places perfilades que quedaven lliures per manca de funcionaris que compleixin amb el perfil o especialitat demandada, havien de passar a ser places ordinàries que podien ser ocupades per la resta de funcionaris sense adjudicació o amb adjudicacions a molta distància del seu lloc de residència. "L'equip informàtic va rebre una instrucció perquè no es desperfilessin aquestes places, encara que no es poguessin cobrir", explica Segura.

L'error ha permès que les places perfilades que van quedar buides, perquè no hi ha docents que compleixin amb el perfil, passen als interins que, segons normativa, no podien optar a aquestes places. Aquesta situació ha afectat aproximadament 850 persones amb places assignades en llocs on no havien demanat. "Ara ocupen, per exemple, unes places a 300 quilòmetres de casa seva", denuncia la portaveu d'USTEC.

Una afectació que podria augmentar per l'efecte acordió, encara que des del Departament d’Educació asseguren que no afectarà les 57.000 persones que han sol·licitat les adjudicacions d'estiu, "però sí a un gruix", segons explica Garcia Balda.

Sindicats, docents i oposició demanen explicacions i cessaments

Des del sindicat demanen unes disculpes públiques a tots els docents afectats per l'error i que es trobi als responsables i se'ls cessi immediatament. A més, i a causa de la urgència de la situació, han demanat, juntament amb suport dels sindicats Aspepc, CCOO, CGT i UGT que es retardi l'inici del curs 2025-2026 al 12 de setembre per, segons Segura, "donar marge a tothom per situar-se i gestionar els primers dies de curs".

Des d'Educació asseguren que continuen treballant per oferir el llistat definitiu i sense errors com més aviat millor, tenint en compte les vacances docents de l'agost. Es preveu que la llista es publiqui la setmana que ve, quan també està previst que comparegui al Parlament la consellera Niubó. Des que va assumir el càrrec ha tingut altres polèmiques, com per exemple amb la possibilitat que literatura es convertís en assignatura optativa -el Govern va haver de rectificar- o els vals escolars amb errors ortogràfics. Tot plegat, en un context que mals resultats acadèmics que fa anys que s'arrossega.

Davant la situació, l'oposició ha exigit responsabilitats i explicacions a la consellera. La diputada i portaveu de Junts Anna Erra, ha denunciat el “desgavell” i la “preocupació” sobre l'afectació que pot tindre aquest error en més de 45.000 professors. Ha denunciat que el Departament "no té cura sobre el seu professorat" i ha demanat "responsabilitats". Des d'Esquerra Republicana es descriu l'actuació com un "fet molt greu" i exigeixen que s'assumeixin responsabilitats i es donin les explicacions pertinents. La líder de la CUP, Laia Estrada, també ha demanat a la consellera d'Educació que depuri responsabilitats i faci cessaments a la seva conselleria per una decisió que "fins i tot podria ser fraudulenta".