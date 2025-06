El val escolar del Govern arriba a les famílies amb quatre faltes d'ortografia

Els vals escolars de la Generalitat de Catalunya per bescanviar 60 euros per material ja han arribat a diverses llars del territori i ho han fet amb sorpresa: s'hi poden detectar fins a quatre faltes d'ortografia. Les persones que s'hi fixin veuran les quatre errates que hi ha presents.

A tot això, s'hi suma que en els exàmens de la selectivitat d'enguany, aquest tipus de faltes s'han penalitzat, és a dir, que poden haver-hi estudiants que se'ls ha restat puntuació per haver fet aquestes faltes d'ortografia que s'han comès des de l'administració pública catalana.

Un accent, un apòstrof i dues errades de picatge

Les errades de picatge, volen dir que s'ha premut una tecla errònia a l'hora d'escriure amb teclat. En aquest cas apareix "comergos" i "acherits", quan hi hauria de dir "comerços" i "adherits". Per altra banda, s'hi troba a faltar un accent, concretament a la paraula "trobaràs", que en el cartell no el porta. La darrera falta ortogràfica per manca d'apòstrof apareix després del pin, en la paraula "bescanvials", s'hi hauria de llegir "bescanvia'ls".

Me ha llegado el "Val Escolar". Que significa "comergos locals acherits" ? pic.twitter.com/gNlxDGAk0w — Pol Pitart Marriott (@polpitart) June 18, 2025

Quina casualitat

Justament, aquest mateix mes de juny es van dur a terme els exàmens de la selectivitat plens de polèmica arran de l'anunci i la consegüent anul·lació d'anunci de no castigar les faltes d'ortografia als exàmens que no fossin de llengües. A tot això s'hi suma el context actual de debilitament del català que existeix des de fa temps i el debat persistent per incentivar-lo. Per aquesta raó, la Generalitat, que hi apareix a través del seu logotip en aquest full informatiu no fa de bon exemple.