Òmnium i entitats municipalistes promouen mocions a favor del català a tots els ajuntaments

Clam d'Òmnium i de les principals entitats municipalistes del país per la llengua. L'entitat cultural, juntament amb l'Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis, l'Associació de Micropobles de Catalunya i l'Associació de Municipis per la Independència, han presentat aquest dimecres un compromís coral amb el català.

L'acord se certificarà amb mocions a favor de la llengua que es volen fer arribar als 947 ajuntaments del país, igual que als consells comarcals. La voluntat és que les propostes introdueixin mesures concretes per promoure l'ús de la llengua en cada poble o ciutat del país. Del document s'han fet tres versions: una pels municipis amb més de 1.000 habitants, una pels de menys de 1.000 i una tercera pels Consells Comarcals.

Entre les propostes que es portaran a les administracions públiques hi ha la designació d'un responsable de política lingüística municipal, la creació de taules locals per la llengua, la quantificació de les persones que volen aprendre o millorar el català, la creació de grups per aprendre i practicar la llengua, o garantir que el català estigui present a tots els serveis, equipaments o activitats de caràcter municipal.

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha celebrat el "compromís ferm, sòlid i inqüestionable" del món municipalista en defensa del català. El màxim dirigent de l'entitat ha reclamat posar els municipis al centre pel que fa a l'accés a la llengua ja que, malgrat tenir recursos limitats, són els que poden posar "nom i cara" a la gent que vol aprendre el català i no sap com fer-ho.

La iniciativa forma part del moviment "Català per a tothom: a cada barri, a cada escola, a cada feina" que Òmnium impulsa des de fa uns mesos i que ja aplega 180 entitats de la societat civil que treballen per la promoció de la llengua. Els signants consideren que l'accés universal a la llengua ha de ser un dret i una eina de cohesió i d'oportunitats, així com un element de construcció social, econòmica i cultural del país.