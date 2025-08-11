El BBVA anirà fins al final amb l'opa al Banc Sabadell

Tot i que en els últims dies s'havien detectat elements que permetien pensar en una retirada, el BBVA continua endavant amb l'opa per quedar-se amb el Banc Sabadell. En una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'entitat basca ha clarificat que manté l'oferta tot i que fa una setmana la companyia del Vallès aprovés la venda de la filial britànica i el repartiment d'un macrodividend extraordinari per als accionistes. "Un cop analitzats els acords adoptats i considerant la informació disponible, el BBVA ha decidit no desistir de l'oferta per aquesta causa i, per tant, aquesta es manté vigent d'acord amb el que preveu la normativa aplicable", sosté el comunicat.
El banc presidit per Carlos Torres recorda, en el penúltim paràgraf, que la normativa els permetria "desistir" de l'oferta per quedar-se el Sabadell -que es va posar en marxa el maig del 2024, en plena campanya de les eleccions catalanes-, però que no és aquesta la via escollida. La legislació exigeix que, en cas d’una entitat afectada per una opa, el banc en qüestió té el deure de passivitat. Això implica que tota decisió estratègicament rellevant ha de ser ratificada per la junta d'accionistes. El BBVA va decidir fa unes setmanes ajornar fins al setembre el període de l'acceptació de l'opa perquè així podia incorporar al fullet els resultats semestrals dels dos bancs.
"No passa res si l’oferta no tira endavant", va arribar a dir el Onur Genç, conseller delegat del BBVA, fa tan sols dues setmanes. També va refermar, això sí, que l'operació disposa de punts forts. En la presentació de resultats del 31 de juliol, el banc basc va preveure una rendibilitat superior als 48.000 milions fins al 2028, amb una rendibilitat mitjana del 22%, així com repartir 36.000 milions entre els accionistes. El mateix dijous, el BBVA va presentar uns beneficis de 5.447 milions el primer semestre, un 9,1% més que l’any anterior. En el cas de l’entitat presidida per Josep Oliu, la rendibilitat prevista és del 16% i es donen per assegurats 6.300 milions als seus accionistes.
La possibilitat de millorar l'oferta
L'escenari de millorar l'oferta per quedar-se al Sabadell sempre ha estat damunt la taula. Una millora que fos substancial i que la llei permet donaria més opcions de victòria per a l'operació. No és descartable, tot i que el mateix Genç va descartar aquesta via de manera molt expressa a finals de juliol. L'aposta, en tot cas, passa per obtenir el 50,01% dels drets de vot de l'entitat del Vallès, xifra que li permetria el control absolut. La legislació li permet rebaixar el sostre al 30%, que és el mínim perquè un accionista sigui considerat qui controla efectivament el banc. De fet, el BBVA ja va retocar a la baixa el sostre al situar com a objectiu el 49,3% de les accions, que equival al 50,01% del dret de vot efectiu.
L'opa s'ha anat dilatant en el temps. Ara ja és gairebé segur que anirà més enllà del setembre. Un cop el BBVA lliuri el seu full explicatiu a la CNMV, s'obriria el termini d'acceptació, que pot allargar-se fins a 70 dies. Aquest sí que serà el moment definitiu, quan els accionistes, ja amb tota la informació a la mà i tornats de vacances, hauran de decidir. De moment, si el BBVA no canvia de posició, es requerirà el 49,3% (50,01% del vot efectiu) de les accions per considerar l'opa -que ha comptat amb el rebuig del teixit empresarial català i d'entrebancs del govern espanyol, mal vistos per part de les institucions europees- com a vencedora en una pugna que va més enllà de l'economia.