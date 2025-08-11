Més delegacions i reubicacions d'oficines: els detalls de l'estratègia internacional d'Illa

El Govern anunciarà l’obertura de noves delegacions internacionals i la reubicació d’algunes oficines en "les pròximes setmanes". Així ho avança el conseller d’UE i Acció Exterior, Jaume Duch, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN). Un cop aprovat el pla de consolidació de les delegacions, Duch preveu entrar en la "segona fase" d’una "certa expansió". A part de la nova delegació a la Xina, hi haurà altres "possibles noves obertures" i "algunes reubicacions".
"No es tracta de tancar, però pot passar que alguna oficina es reubiqui", per exemple aquelles que cobreixen més d’un país, apunta. En l’últim any com a conseller assegura haver donat “solidesa” a les delegacions i reivindica que Catalunya ara té "més credibilitat" i "visibilitat" amb l’executiu de Salvador Illa.
“Nosaltres anem amb missatges constructius, que s’entenen més fàcilment i, sobretot, perquè toquem temes que preocupen a tothom, no els temes que només ens preocupen a nosaltres”, defensa Duch preguntat per les portes que s’han reobert a moltes capitals i institucions europees amb la caiguda dels governs independentistes.
L'exresponsable de comunicació del Parlament Europeu i ara cap del departament d’UE i Acció Exterior a la Generalitat remarca que en l’últim any han fet “molta feina” per “tornar a posar en marxa” relacions “una mica estancades” i per abordar amb organismes internacionals qüestions comercials, de competitivitat empresarial, política energètica o “fins i tot política de seguretat”. “Són les qüestions amb les quals jo crec que és més fàcil trobar interlocutors interessats a treballar en comú”, conclou.
Actualment, el Govern té 21 delegacions arreu del món: Brussel·les, París, Berlín, Roma, Londres, Lisboa, Estocolm, Viena, Ginebra, Zagreb, Andorra, Washington, Mèxic, Bogotà, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tunis, Dakar, Johannesburg, Seül i Tòquio. Algunes d’aquestes, com la de Zagreb, que cobreix el sud-est d’Europa, o la de Tunísia, que cobreix el Nord d’Àfrica, representen l’executiu català a diversos països.
Les crítiques pel viatge a la Xina
Preguntat per les crítiques de Junts al viatge del president Illa a la Xina per les vulneracions de drets humans contra les minories del país, Duch ha defensat que va ser una visita per "obrir mercats" i una relació comercial "més sòlida" amb Pequín en un moment convuls per la "política d’aranzels més agressius per part dels Estats Units".
"Això no vol dir que el Govern estigui donant el seu suport al model polític” del país, assegura el conseller, tot afegint: "No fem res més que el que fa la resta del món, és important que Catalunya no perdi pas".
Duch nega que el català a Europa estigui encallat
De cara al pròxim curs polític, la seva conselleria seguirà molt pendent de les negociacions sobre l’oficialitat del català. Fa gairebé dos anys que el govern espanyol va demanar al Consell de la UE la incorporació del català, el gallec i l’eusquera a la llista de llengües oficials de la UE, però hi ha diversos països, entre ells Alemanya i Itàlia, que per ara s’oposen a la proposta.
Duch nega que la petició estigui “encallada” a la taula dels ministres, i reivindica la feina del ministre José Manuel Albares per convèncer els seus homòlegs. "Va avançant a poc a poc, però va avançant", afirma el conseller.