La participació en les eleccions a Extremadura a les 14.00 h, gairebé sis punts menys que el 2023

Publicat el 21 de desembre de 2025 a les 14:39
Actualitzat el 21 de desembre de 2025 a les 14:40

La participació en les eleccions a l’Assemblea d’Extremadura s’ha situat en el 35,76% a les dues del migdia. Es tracta de 5,89 punts menys que als anteriors comicis a aquesta hora, celebrats el 2023. Els col·legis electorals tancaran a les vuit del vespre. La presidenta a la Junta d’Extremadura, María Guardiola, va avançar les eleccions per evitar el “bloqueig” de Vox i el PSOE a l’aprovació dels pressupostos de la comunitat. En aquestes eleccions, que obren cicle electoral, es reparteixen els 65 diputats de l’Assemblea d’Extremadura i Guardiola busca arribar a la majoria absoluta. El 2023, PSOE i PP van empatar a 28 escons, Vox en va obtenir 5 i Unides per Extremadura, 4.

