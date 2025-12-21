El PP i Vox mesuren forces en unes eleccions a Extremadura que obren cicle electoral

La presidenta de la Junta d’Extremadura, María Guardiola (PP), va avançar les eleccions regionals per evitar el “bloqueig” de Vox i del PSOE a l’aprovació dels pressupostos de la comunitat, però les enquestes apunten que continuarà depenent de Vox per formar govern i disposar d’una majoria al parlament. La campanya va acabar aquest divendres marcada per un debat electoral sense Guardiola i pel robatori de 124 vots a la seu de Correus d’un poble de Badajoz. La Guàrdia Civil sosté que va ser obra de delinqüents comuns que buscaven diners, però el PP ha alimentat la idea d’una tupinada.
Les eleccions d’aquest diumenge marquen l’inici d’un cicle electoral. Després d’Extremadura, li tocarà votar a Aragó (8 de febrer), Castella i Lleó (entorn del 15 de març) i Andalusia (com a màxim el 30 de juny). Malgrat que el president espanyol, Pedro Sánchez, vol allargar la legislatura fins al 2027, els populars busquen que cadascuna de les cites de la marató electoral serveixi de trampolí de cara a les generals. I Vox sotmet a prova la seva estratègia autonòmica després de trencar els governs regionals amb el PP el juliol del 2024.
Guardiola, a la recerca de la majoria absoluta
PP i Vox creixen a les enquestes a costa d’un PSOE en retrocés, però de moment els sondejos no atorguen a Guardiola la majoria absoluta. L’Assemblea d’Extremadura té 65 escons i la majoria absoluta es troba als 33. Les enquestes situen el PP com la força més votada, amb entre el 40% i el 42% dels vots i 29 o 30 escons.
Un resultat millor que el que María Guardiola va obtenir fa tres anys (28) però encara insuficient, perquè la deixaria a tres escons de la majoria absoluta que li permetria no dependre de Vox. Malgrat que la direcció del PP dedica la majoria dels seus atacs al PSOE i al govern de Pedro Sánchez, la presidenta d’Extremadura ha centrat bona part de la campanya en els seus competidors a la dreta, Vox.
De fet, Guardiola ha desplegat perfil propi en aquesta campanya. Els sobres electorals no mostren el logo del PP a la part frontal, i la presidenta extremenya ha fet un tour de mítings majoritàriament en paral·lel al del líder de la formació, Alberto Núñez Feijóo.
L’objectiu dels populars extremenys i de la direcció del partit al carrer Génova és no tornar a dependre de Vox. Guardiola ha assegurat a la militància que té a tocar la majoria absoluta, i els sondejos interns de la formació apunten en aquesta direcció.
Gallardo, investigat
El PSOE estaria lluny de disputar-li la victòria. Els sondejos li atorguen entre el 31% i el 32% dels vots i amb una forquilla d’entre 21 i 23 escons, fins a set menys que fa tres anys.
El seu candidat, Miguel Ángel Gallardo, secretari general del PSOE a la regió, ha hagut d’afrontar la campanya mentre està investigat per la suposada contractació irregular de David Sánchez, germà del president espanyol. Gallardo va rebre el suport de Sánchez aquest divendres al míting de tancament de campanya. Novament, va confrontar les mesures socials dels socialistes amb les polítiques de privatització que atribueixen al PP i a Vox.
A més de la seva imputació, la campanya de Gallardo ha topat amb l’esclat dels casos de suposat masclisme i les investigacions sobre corrupció al PSOE. Per contra, els sondejos apunten que Vox experimentaria un augment notable de suport amb entre el 12% i el 15% dels vots i una forquilla de 8-12 diputats (en tenia 5 fa tres anys).
El líder de Vox, Santiago Abascal, també s’ha bolcat en la campanya eclipsant el seu cap de llista, Óscar Fernández. L’objectiu és fer Vox imprescindible per a qualsevol fórmula de govern. Al contrari que Guardiola, el líder del partit d’ultradreta ha centrat els seus missatges en clau estatal en qüestions com la immigració, la seguretat i les polítiques socials.
Podem sense Sumar
I, segons les enquestes, també milloraria lleugerament Unides per Extremadura, que engloba Podem, Izquierda Unida i Aliança Verda, que obtindria entre el 6% i el 8% dels sufragis i 4 o 5 escons, és a dir, igual o un escó més que fa tres anys. Sumar no concorre als comicis. A Extremadura cal obtenir com a mínim un 5% dels vots per poder tenir presència al parlament.
El final de la campanya ha estat marcat per l’absència de Guardiola al debat electoral de RTVE. La candidata del PP ho va justificar assegurant que el format només assegurava “més fang, guerra i confrontació”, mentre que la resta de candidats li van retreure la decisió.
L’última polèmica de la campanya va arribar pel robatori de 124 vots per correu a la seu de Correus de Fuente de Cantos, a Badajoz, juntament amb 14.000 euros. La Guàrdia Civil sosté que és fruit de delinqüents comuns, i els 124 afectats podran tornar a votar, però Guardiola va fer un missatge a les xarxes socials assegurant que és un episodi “inèdit” en democràcia, que hi ha “joc brut” i que “estan robant la democràcia”.
Un dels temes estrella de la campanya ha estat el de la central nuclear d’Almaraz, previst entre 2027 i 2028. El PP i Vox demanen mantenir-la oberta, mentre que el govern espanyol manté el calendari de tancament.