La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat que Junts és l'únic partit al Congrés que ha aconseguit "fites" en aquest període legislatiu, com la llei d'amnistia, la petició perquè el català esdevingui llengua oficial a Europa, la delegació de competències en immigració i la llei contra la reincidència. "Cap altre partit al Congrés pot presentar una llista d'assoliments com la nostra. L'equip a Madrid ha treballat de valent mentre altres estaven ocupats fent altres coses", ha dit aquest diumenge en una entrevista a El Nacional.cat.

Collar Sánchez, amb ERC

Nogueras ha insistit a instar ERC a aprofitar la debilitat del govern de Pedro Sánchez, en les seves paraules, per formar un front comú a Madrid: "Fins ara, la resposta que hem rebut ha estat un tuit del portaveu d'Esquerra a Madrid (Gabriel Rufián), dient que havíem de deixar de parlar de 'res a canvi'".

Immigració i finançament

Ha criticat el fet que, en matèria d'immigració, s'hagin obert debats plens de fum i miralls, en les seves paraules, i que "el finançament que ens van vendre" no s'estigui negociant. "Nosaltres no estem aquí per negociar finançaments amb Esquerra Republicana. Hem de fer un front comú per avançar en el reconeixement nacional de Catalunya que va molt més enllà del traspàs de l'IRPF", ha explicat.