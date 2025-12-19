Els espanyols veuen Catalunya com la comunitat més beneficiada de l'Estat

Les percepcions són només això, però a vegades evidencien les diferències que hi ha entre la ciutadania. Mentre que a Catalunya existeix cert consens en el fet que històricament no ha rebut de l'Estat tot el que li aporta, i les dades vinculades al finançament o a les inversions ho demostren, sembla que a la resta d'Espanya no es veu de la mateixa manera. Així ho demostra una enquesta que publica el portal Electomania a través d'un estudi fet per Midat1, i que pregunta per les comunitats més perjudicades i més beneficiades: el consens, amb algunes excepcions, és clar: Catalunya és la comunitat més beneficiada.
Segons la majoria de territoris de l'Estat, Catalunya ha obtingut avantatges singulars en finançament, competències i capacitat d'influència en la governabilitat a Espanya molt per sobre del seu pes demogràfic. Les úniques excepcions? Doncs pràcticament les mateixes de sempre. La mateixa Catalunya, les Illes Balears, el País Basc, Galícia, Navarra, La Rioja i les Illes Canàries creuen que la comunitat més beneficiada és Madrid. Per últim, Astúries creu que la comunitat més beneficiada per part de l'Estat és el País Basc.
Què diuen els catalans sobre aquest assumpte? Doncs creuen que són els tercers més beneficiats per part de l'Estat, per darrere de Madrid i el País Basc. Segons l'estudi, en aquesta resposta els catalans veuen que "paguen més del que reben" i que no hi ha el reconeixement nacional que exigeix històricament una part de la societat. Catalunya i els territoris que veuen un benefici cap a Madrid també exposen com a motius la centralització dels serveis públics i de les administracions estatals.
L'enquesta també fa la pregunta a la inversa, és a dir, sobre quina és la comunitat més agreujada. Aquí també existeix un consens: cada comunitat es veu com la més perjudicada de l'Estat. Els motius, en general, tenen a veure amb un sentiment d'infrafinançament, abandonament d'infraestructures o pèrdues de pes polític. Els catalans també situen Catalunya com la comunitat més agreujada històricament i per darrere situen Extremadura i Andalusia. El País Basc és l'única excepció de comunitat que no es veu com la més agreujada, sinó que apunta primerament a Extremadura i Catalunya.