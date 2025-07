Educació atura l'adjudicació de places docents per incidències en el sistema

El Departament d'Educació ha decidit paralitzar el procediment d'adjudicacions de places del proper curs 2025/26 per a mestres a Catalunya per la detecció d'incidències. Segons ha avançat La Vanguardia, l'aturada obligarà a refer tot el procés d'adjudicació, i es preveu que pugui acabar la setmana que ve. El departament ha obert un expedient informatiu per saber perquè no s'han seguit les instruccions que es van donar, quin ha estat el problema concret i perquè han quedat afectades 800 places. El problema informàtic ha provocat que, fins i tot, s'atorgués plaça a interins per davant de funcionaris.

Des del Departament demanen disculpes als afectats i ha demanat la compareixença urgent de la consellera, Esther Niubó, al Parlament per la setmana que ve. També n'ha informat als partits polítics i ha convidat els sindicats i la síndica de greuges de participar en el nou procés d'adjudicació per transparència.

Des del sindicat majoritari del sector, Ustec, denuncien que en les llistes provisionals ja hi havia errors i ara, en les definitives, n'hi han aparegut més. "Ens sembla increïble que en cada procediment hi hagi errors informàtics", ha dit la portaveu del sindicat, Iolanda Segura. Des d'Educació van prometre als sindicats que solucionarien els errors de les llistes provisionals, però no ha estat així. El Departament d'Educació s'ha vist obligat a despublicar-les passades les 24 hores publicades.

Els errors que s'han detectat han estat, per exemple, que les persones que tenien proposta de continuïtat en un centre, a les llistes provisionals apareixien correctament i no ha estat així les definitives: els han assignat altres centres. També hi ha hagut interins que s'han queixat sobre que hi ha persones amb un nombre major que ells que els havien passat per davant. Com també s'ha vist afectat l'ordre segons les qualificacions. "En definitiva, l'ordre de preferència s'ha vist alterat", explica Iolanda Segura.

Com és normal, aquesta situació ha generat molt malestar i nervis al professorat. "Apareix la histèria col·lectiva. Els professors no saben quina plaça se'ls assignarà finalment. Hi ha molta preocupació", ha denunciat la portaveu del sindicat Ustec.

La reacció de Junts

Junts ha reclamat aquest divendres a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que prengui "mesures dràstiques" després que s'hagi paralitzat el procés d'adjudicació de 800 places de docents per possibles incidències. En declaracions distribuïdes pel partit, la diputada i portaveu del grup a la comissió d'Educació, Anna Erra, ha denunciat el "desgavell" i la "preocupació" que aquests fets poden provocar en més de 45.000 professors.

"Estem davant d'un fet molt greu i demostra novament que el Departament no està al costat i no té cura del seu professorat", ha assegurat Erra, que ha demanat "responsabilitat" i arribar fins al fons de la qüestió. "Els docents necessiten ser respectats i el respecte comença a tractar-los bé", ha conclòs.

D'altra banda, el grup de Junts també ha registrat al Parlament una bateria de preguntes dirigides al Departament d'Educació en relació amb els fets ocorreguts i el possible impacte que això pugui tenir en l'inici del pròxim curs escolar al setembre.