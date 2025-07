El decret de renovables, primera víctima de les desconfiances pel finançament

Accelerar la transició energètica va ser des del principi una de les prioritats de l'executiu de Salvador Illa. No va ser fins a inicis de juny que aquesta aposta es va concretar amb fets amb un primer decret sobre renovables i bateries. El text, aplaudit pel sector i rebutjat per la pagesia, ha passat de tenir una convalidació segura a ser retirat a última hora per evitar una greu derrota al Parlament. Tot plegat, en plena ressaca per la comissió bilateral del finançament que ha donat un acord insuficient per a ERC. Els republicans fa dies que amenacen de tombar els pressupostos, i aquest dimecres hi han insistit, tant Oriol Junqueras com Josep Maria Jové.

Es pot interpretar el fre al decret de les renovables com un primer toc d'atenció a Illa? No és l'únic factor, però el malestar pel finançament hi influeix i és evident que l'acord subscrit entre Estat i Generalitat dilluns -amb l'ordinalitat com a gran absent i poca concreció en matèria de recaptació d'impostos, començant per l'IRPF- no ajuda a greixar confiances per altres carpetes, tampoc al Congrés dels Diputats. "Si no s'avança per una banda, tampoc per l'altra", apunten des del partit, que insisteixen que el Govern ha de ser conscient que es troba en minoria. "Tenim voluntat de treballar perquè el país avanci, però aquesta voluntat ha de ser compartida", insisteixen les mateixes fonts.

Com argumenta oficialment ERC la seva posició? Pel fet d'aprovar un decret sense tenir encara el Plater, el pla territorial que reparteix comarca per comarca quina potència mínima solar i eòlica han d'instal·lar, així com declarar tots els projectes com d'interès públic superior. En el primer cas, es tracta d'un document que fa anys que s'arrossega i que la consellera Sílvia Paneque preveu començar a presentar a partir d'aquest mateix setembre. En el segon, més enllà de formar part de la legislació europea, segons ha pogut saber Nació estava previst aclarir-ne l'abast en el projecte de llei, unes matisacions que no han estat suficients pels republicans que consideren que haurien provocat "inseguretat jurídica".

La votació del Parlament, en canvi, arribava només 48 hores després de la bilateral Estat-Generalitat sobre el finançament. Poc abans de transcendir que el Govern retirava el punt, aquesta ha estat la qüestió que ha centrat la sessió de control al president. ERC ha advertit, ara en seu parlamentària, que Illa no podrà comptar amb els seus vots als pressupostos si no "rectifica" amb el finançament. I fa dies que els republicans avisen que no hi podrà haver "acords futurs" si no es compleix allò que s'ha pactat, començant per la reforma del model però també amb la resta de carpetes. En tot cas, a Palau hi ha qui entén el posicionament d'ERC com un càstig pel resultat de la bilateral.

No és la primera vegada que el Govern es veu obligat a retirar un decret. Va passar amb la inundabilitat dels càmpings -a inicis d'abril i encara no s'ha presentat una nova versió- i ara amb les renovables. De fet, fonts de Junts -que va enviar una carta per reclamar que es retirés i es consensués un nou text amb les entitats pageses- consideren que és un “executiu feble que governa a cop de decrets”. I ara què? Fonts del Govern eviten concretar-ho, però tot apunta que es deixarà passar l'estiu i, després de vacances, es reiniciarà el procés per redactar un nou text que, aquesta vegada, es pugui aprovar sense problemes.

Un acord que semblava fet fa setmanes

El passat 3 de juny el Govern va aprovar un decret que regulava per primera vegada com tramitar les bateries i incloïa modificacions per facilitar els projectes de renovables. Ja aleshores, a pregunta de Nació, la consellera Sílvia Paneque va assegurar que el text tenia el suport parlamentari garantit. “S'ha treballat amb ERC i els Comuns i, a partir d'avui, ho traslladarem a la resta de grups”, va afirmar aleshores. Els dos partits ho van confirmar a aquest mitjà, però obrint la porta a matisar alguns aspectes a través d'un projecte de llei que desenvolupés el decret.

De fet, aquest semblava l'escenari més probable fins aquest dimarts al vespre. Que el Parlament convalidés el decret, però el mateix temps es tramités com a projecte de llei per introduir alguns petits canvis. Tanmateix, la situació ha fet un gir de 180 graus a primera hora del matí. ERC -amb part de les bases pressionant en contra- ha assegurat que optava pel “no” i, sumat a la negativa de Junts, hauria suposat una greu derrota per a l'executiu de Salvador Illa. Davant d'aquesta possibilitat, el Govern ha optat per retirar el text de l'ordre del dia i esperar que decaigui definitivament el pròxim 20 de juliol.

Gerro d'aigua freda en el sector de les renovables

La votació frustrada ha coincidit amb la presentació de l'informe de l'Observatori de les Renovables, que conclou que Catalunya només té el 25% de la potència instal·lada necessària el 2030. Les notícies del Parlament han caigut com un gerro d'aigua freda. “Un decret així s'hauria d'haver pogut aprovar per àmplia majoria. És un molt mal senyal”, ha apuntat Víctor Cusí, president d'EolicCat. Des de l'entitat Renovem-nos, per la seva banda, també s'ha lamentat una decisió que “condemna Catalunya a ser una altra vegada a la cua de l'Estat”, segons el seu portaveu Enric Pardo.

La retirada del Decret 12/2025 de renovables ens condemna a ser altre cop a la cua d'Espanya. Més dependència energètica, menys competitivitat per a les empresea catalanes i menys acció climàtica.https://t.co/BMQgauAYXF — @renovemnos (@renovemnos) July 16, 2025

El decret també tenia força detractors. De fet, Unió de Pagesos i Revolta Pagesa n'havien fet bandera i han influït molt en el “no” de Junts i, en menor mesura d'ERC. “Celebrem la retirada. La seva aprovació posava en perill la continuïtat i viabilitat de la pagesia professional del territori”, ha assegurat el sindicat. També algunes organitzacions ecologistes han celebrat la decisió com la plataforma Empordà Dempeus, contrària a projectes eòlics terrestres i marins, que aquest dimecres ha assistit a la cambra catalana.