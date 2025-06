Junts demana per carta a Illa retirar el decret de renovables i bateries

El passat 3 de juny el Govern va aprovar un decret llei que regula per primera vegada les bateries i declara les renovables com a projectes d'interès públic superior. El text, amb mesures urgents per respondre a la gran apagada de l'abril, s'ha de convalidar al Parlament a inicis de juliol. Malgrat que té assegurada la seva aprovació -ERC i els Comuns s'han compromès a votar-hi a favor-, tot apunta que no comptarà amb el suport de Junts. El partit de Carles Puigdemont reclama per carta a Salvador Illa que el retiri i es treballi amb els sectors implicats una nova versió que "aclareixi i revisi els punts que generen inseguretat jurídica".

Què inclou el decret de bateries i renovables?

El decret llei aprovat per l'executiu de Salvador Illa regula per primera vegada la tramitació de les bateries a Catalunya, claus per reduir el risc de noves apagades elèctriques. També declara tots els projectes de renovables -així com els d'emmagatzematge i distribució- d'interès públic superior, tal com marca la directiva europea que l'estat espanyol encara no ha transposat.

El decret, entre altres, facilita la instal·lació de nous projectes de renovables en zones antropitzades i industrials, permet traspassar la propietat de parcs autoritzats, però que encara no s'hagin connectat a la xarxa i augmenta de 100 a 500 kV el límit per tramitar projectes amb una sola comunicació. El document va ser rebut amb molta satisfacció per part del sector eòlic i solar, però també el de bateries.

Junts proposa redactar un nou decret llei

Junts, a través del president i la portaveu del seu grup parlamentari -Albert Batet i Mònica Sales-, ha enviat una carta al president Salvador Illa en la qual es reclama la retirada del decret llei per considerar que té "poc consens" i sense negociació prèvia amb sectors com el municipalisme i la pagesia. En aquest sentit, malgrat valorar positivament l'esperit de la iniciativa, proposa que es retiri, que es negociï un nou text en una sola setmana i portar-lo a aprovació al Parlament per no endarrerir els terminis. En aquest sentit, descarten la via del projecte de llei, que allargaria molt el procés.

El decret llei s'hauria de convalidar a inicis de juliol, però de moment encara no s'ha fixat el dia, segons fonts del Parlament.