La nuclear d'Ascó escalfa l'Ebre per sobre dels límits de manera reiterada

L'onada de calor que va afectar Europa a inicis de l'estiu va obligar a tancar centrals nuclears de França i Suïssa per la incapacitat d'assegurar la refrigeració dels reactors. En aquest sentit, la temperatura de l'aigua que es retorna al medi era massa elevada i això podia afectar els ecosistemes fluvials. A Catalunya, en canvi, les centrals van continuar funcionant amb normalitat. Tanmateix, organitzacions com Ecologistes en Acció i la Plataforma en Defensa de l'Ebre denuncien que, de manera reiterada, Ascó escalfa el riu Ebre per sobre del límit que marca el pla de gestió de conca.

Superació habitual dels 25 ºC

Una directiva europea fixa en tres graus la diferència màxima en la temperatura del riu a causa d'una activitat humana. Aquesta normativa afecta les centrals nuclears que agafen aigua per refrigerar els seus processos i després la retornen més calenta.

Ja fa uns mesos, un informe d'Ecologistes en Acció va alertar que aquest límit s'havia sobrepassat en els darrers de manera reiterada, especialment el 2022 i el 2023, un fet que va negar tant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre com l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs. De fet, durant aquest període, va quedar fora de servei la torre de refrigeració de tir natural -una gran estructura de 160 metres- del complex nuclear. Actualment, segons confirmen a Nació des dels gestors del complex energètic, aquesta instal·lació està en fase de reparació.

L'entitat ecologista, juntament amb la Plataforma en Defensa de l'Ebre, ha ampliat la mirada a les tres dècades de funcionament d'aquest reactor. Com explica Elisenda Forés, han realitzat l'anàlisi des del 1997 -primer any amb dades disponibles- tant aigües amunt com avall del reactor, concretament a les estacions de Flix i Ascó. El pla de gestió de conca, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, marca els 25 graus com a límit de temperatura en aquest tram.

A Flix, de manera natural, aquest llindar només s'ha superat des del 1997 en 36 ocasions en cas de les mínimes i en 89 de les màximes. A l'estació d'Ascó, en canvi, aquesta xifra es multiplica fins a 936 i 1.772, respectivament. En aquest sentit, només un estiu no es van superar les mínimes mentre que les màximes ho fan sempre amb percentatges que oscil·len entre el 30 i el 95% de les jornades. "La superació es dispara quan la torre queda fora de servei, però l'incompliment és permanent", apunta Forés en declaracions a Nació.

Aturar les nuclears a l'estiu

“Són superacions recurrents i continuades que suposen un risc per a la biodiversitat i la salut ecològica del tram final de l'Ebre”, expliquen les entitats denunciants. De fet, apunten que provoca alteracions en els cicles biològics, el creixement de macròfits -plantes que poden dificultar el flux natural i reduir la concentració d'oxigen-, la proliferació de la mosca negra així com altres efectes acumulatius riu avall.

En aquest context, denuncien la inacció de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i la resta d'administracions pel que qualifiquen de “contaminació tèrmica continuada”. “Tenim la sensació que la CHE no els preocupa aquesta qüestió, però en segon terme hi hauria d'intervenir el Departament de Territori, ja que pot suposar un perill per espècies protegides com l'anguila”, assenyala Forés.

Per tot plegat, reclamen que els dos reactors d'Ascó cessin l'activitat a l'estiu per la impossibilitat de refrigerar l'aigua que retornin al riu mentre no se'n decreti el tancament definitiu previst per al 2030 i el 2032, respectivament. “A França, malgrat ser un estat que depèn tant de la nuclear, quan succeïx es fan aturar. No entenem la diferència amb el nostre cas”, conclou la portaveu d'Ecologistes en Acció.