ERC, prudent amb el nou finançament de Montero: «Es progressa, però l'acord no està tancat»

Prudència a ERC amb l'anunci de María Jesús Montero sobre la proposta d'un nou finançament a principis de 2026. Així ho ha expressat la diputada i portaveu parlamentària Ester Capella en roda de premsa al Parlament: "Avancem i progressem, però no direm blat fins que sigui al sac i ben lligat". Els republicans recorden que l'acord no està tancat i que es mantenen a dir que qualsevol proposta del govern espanyol ha de respectar la singularitat de Catalunya. Encara sobre el nou model, com ja han dit els republicans en diverses ocasions, la xifra de recursos és important i la proposta de l'executiu estatal s'apropa a la plantejada per ERC, però la portaveu republicana ha insistit que cal també un acord sobre el sistema. Capella també ha deixat entreveure que el calendari marcat per Montoro pel finançament també repercutirà en la hipotètica negociació dels pressupostos: "No obrirem altres carpetes fins que no tanquem les que ara tenim obertes", ha dit en referència als comptes catalans i espanyols.\r\n