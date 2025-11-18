El Govern es desentén de la prohibició d'agafar aigua a les fonts públiques de Martorell

El Govern ha evitat valorar la iniciativa de l'Ajuntament de Martorell (Junts-PSC) de multar qui ompli garrafes d'aigua de fonts públiques, una mesura que l'executiu local ha introduït amb l'argument de combatre les ocupacions. “Entenem que els serveis jurídics hauran vetllat perquè això no vagi en contra del marc normatiu vigent”, ha apuntat la portaveu de l'executiu de la Generalitat, Sílvia Paneque. Malgrat les preguntes insistents de la premsa, la representant del govern de Salvador Illa s'ha desentès de la nova normativa martorellenca, que compta amb la participació de la formació local socialista: "No podem entrar a valorar accions puntuals de diferents ajuntaments arreu de Catalunya".
Malgrat que Paneque ha estat qüestionada sobre si el Govern mouria fitxa en cas de detectar que s'estan lesionant els drets de persones en situació de vulnerabilitat, amb la nova mesura de Martorell que restringeix com es pot anar a buscar aigua a una font pública, la també consellera de Territori ha insistit a no fer-ne comentaris. Per contra, on sí que ha posat l'accent la representant de l'executiu català és a reivindicar que "des del Departament d'Interior s'està fent un treball molt intens contra les ocupacions delinqüencials" a tot el territori català. "Aquí sí que tots els ajuntaments sentiran l'acompanyament del Govern", ha volgut refermar.
Igualment, la portaveu ha assegurat que no tenia constància d'una iniciativa parlamentària que s'ha presentat aquest mateix dimarts, a instància dels Comuns. El text plantejat reclamarà al Parlament de Catalunya que insti el Govern "a vetllar perquè els municipis garanteixin l'accés universal a punts d'aigua potable a l'espai públic i perquè cap ordenança municipal estableixi restriccions o sancions contràries als drets humans que puguin afectar persones vulnerabilitzades, garantint que cap família queda desprotegida davant una necessitat tan bàsica i elemental". Així, Sílvia Paneque ha establert que els grups polítics de la cambra catalana ja tindran moment, més endavant, de marcar la seva postura quan analitzin el contingut de la proposta de resolució.
També la portaveu del PSC a escala nacional, Lluïsa Moret, va argumentar aquest dilluns en roda de premsa que respecten "l'autonomia local". Així, el moviment acordat entre juntaires i socialistes, de moment, no s'ha endut cap crítica per part dels càrrecs nacionals o del Govern. Per contra, entitats socials i formacions d'esquerres (CUP, Comuns) han denunciat aquesta política com una regressió de drets i l'han vinculat a l'acceptació del marc polític de l'extrema dreta.