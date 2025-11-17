Martorell (Junts-PSC) multarà agafar aigua de les fonts amb l'argument de perseguir els ocupes

Martorell planteja un pas més enllà en les restriccions als habitants d'aquest municipi. Després de denegar l'accés al padró a aquelles persones que viuen ocupant algun immoble, decisió que actualment està investigant un jutjat barceloní per possible vulneració de drets fonamentals, el govern martorellenc ara ha decidit prohibir l'ús d'ampolles, garrafes i altres objectes que serveixin per emmagatzemar aigua a les fonts públiques. La mesura la impulsa l'executiu municipal, en mans de Junts -que té majoria absoluta- i el PSC. L'argument de l'alcalde, Xavier Fonollosa, és que aquesta pràctica només la fan "els ocupes". Així, per perseguir-ho, aquest dilluns s'aprovarà una nova normativa municipal que estableix sancions de fins a 750 euros per a qui agafi aigua amb recipients a la via pública, tal com ha avançat la cadena SER Catalunya.
El text concret que es valida al consistori implica retocar una ordenança municipal i establir que "es prohibeix utilitzar les fonts públiques per acumular aigua, utilitzant garrafes, ampolles o estris de qualsevol mena que permetin el seu emmagatzematge". Segons apunten fonts municipals a Nació, la idea és dotar d'instruments a la policia local per sancionar una realitat que fa temps que tenen detectada entre la població que viu ocupant algun immoble: el moment en què s'apropen a una font per omplir alguns recipients amb aigua.
Veïns indignats hi veuen la influència de l'extrema dreta
Des de diverses entitats socials -Papers per a tothom, la PAH del Baix Llobregat Nord o la CNT-AIT Martorell- s'ha presentat un xoc frontal a aquesta mesura, amb una protesta a la plaça de la Vila aquest mateix dilluns a la tarda, mentre es vota la reforma normativa. Amb un manifest conjunt, s'ha insistit que la nova restricció no té cap sentit econòmic -ja que l'Ajuntament no paga pel consum que se'n faci, sinó que simplement paga un cànon fix- ni social: "No hi ha hagut mai cap incident ni denúncia pel fet que algunes persones agafin aigua amb garrafes a les fonts. S’ha fet tota la vida a Martorell i arreu del territori".
Els col·lectius indignats vinculen directament aquest nou moviment polític amb les aspiracions que els partits del govern (Junts i PSC) poden tenir a l'hora d'evitar que l'extrema dreta d'Aliança Catalana o Vox els aconsegueixi guanyar pes electoral. I els acusen de cedir a la restricció de drets que planteja l'idea de la ultradreta. "L’única motivació per tancar les fonts i crear una nova multa per fer-ne ús és castigar les persones més humils amb la intenció de captar el vot de l’odi i evitar que l’extrema dreta els guanyi terreny a les properes eleccions municipals", plantegen les entitats aplegades sota una nova plataforma anomenada Aliança per l'Accés a l'Aigua.
Els més afectats per aquesta nova mesura seran les persones que no disposen d'aigua corrent a casa, un bé essencial que s'utilitza tant per hidratar-se com per cuinar o tenir cura de la higiene. En plena crisi de l'habitatge, moltes persones, algunes famílies amb menors d'edat a càrrec, viuen ocupant. Si bé existeixen comptadors socials que permeten que algú pugui tenir accés a l'aigua sense tenir un títol habilitant de lloguer o de compra -perquè la normativa catalana fa prevaldre l'accés a un bé bàsic- això queda en mans dels ajuntaments. En aquest cas, Martorell no és una d'aquelles localitats on aquesta possibilitat s'estigui aplicant. Això porta una part del veïnat, la més precària, a viure a immobles sense aigua corrent i a recórrer a les fonts com a alternativa. Tanmateix, ara la intenció del govern martorellenc és limitar que les persones traslladin l'aigua de les fonts públiques a casa seva. Si en volen fer ús, ho hauran de fer in situ. Per perseguir-ho, a més, plantegen un encariment de les sancions lleus de l'ordenança municipal. Fins ara, tenien un valor màxim de 100 euros i el que s'aprovarà aquest dilluns és elevar-ho fins als 750 euros.
L'oposició a Martorell és crítica amb aquesta nova mesura, però només té tres regidors (dos de Movem Martorell, entitat sota el paraigua dels Comuns, i un d'ERC). Mentrestant, el govern de Junts (16) i PSC (2) suma 18 representants.
El PSC nacional ho emmarca en "l'autonomia municipal"
Sobre les possibles implicacions a escala nacional que té aquesta nova mesura, la número dos del PSC a Catalunya, Lluïsa Moret, ha optat per donar marge a la formació municipal socialista i ha evitat qualsevol crítica a la proposta martorellenca. "Sempre hem respectat l'autonomia municipal i les decisions dels equips de govern municipals, que són els representants democràtics dels ciutadans i ciutadanes de cada poble i ciutat de Catalunya. I per altra banda, el que està clar és que des del PSC sempre apostem per generar espais de convivència i de respecte a la diversitat a tot arreu, als pobles i les ciutats de Catalunya, però insisteixo que nosaltres també tenim clar que el respecte a l'autonomia municipal també és molt important", ha expressat la portaveu de la formació que lidera la Generalitat.
Mentrestant, des dels col·lectius socials s'insisteix que aquest és un precedent perillós: "L'aigua ha de ser tractada i gestionada com el que és: un bé públic, comú i essencial, un dret humà, que no pot quedar subjecte a decisions punitives ni a criteris d'exclusió. Les fonts públiques han estat sempre un símbol de convivència i solidaritat. Tancar-les, convertir-les en un espai vigilat i sancionable suposa una ruptura amb els valors comunitaris que han definit històricament el nostre poble".
Igualment, les entitats veïnals assenyalen que ja fa dies que hi ha fonts públiques tancades a Martorell i asseguren que aquesta és una maniobra més restrictiva. Tanmateix, fonts de l'executiu responen que els tancaments de les fonts ubicades a la via pública tenen a veure amb la reparació d'alguns d'aquests sortidors, que estan desgastats per l'ús, i amb la prevenció contra el fred ja que en alguns casos "es gelen i rebenten". El govern municipal sosté que s'aniran obrint i tancant les fonts durant l'etapa freda de l'any.