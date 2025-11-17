Pistes sobre el futur de Carles Puigdemont: com s'ha d'interpretar la sacsejada a Junts?

Poc més d'un any després de l'últim congrés de Junts, Carles Puigdemont ha materialitzat aquest dilluns una reorganització de llarg abast que permet interpretar pistes de cara al futur. Albert Batet, fins ara al capdavant del grup parlamentari, serà substituït per Mònica Sales -ara feia de portaveu a la cambra catalana- i emprèn un nou camí com a adjunt a Puigdemont al partit, a banda de ser nomenat com a director de la futura campanya a Catalunya i a Madrid. Salvador Vergés passa a ser portaveu parlamentari, en la línia del que reclamava el món municipal i bona part del grup. Més enllà dels noms, què amaguen aquests canvis i a quins objectius obeeixen més enllà del curt termini?
Carles Puigdemont
El relat oficial insisteix en la idea que la reestructuració té a veure amb un probable retorn de Puigdemont, que es comença a preparar de cara al mes de febrer, que és quan està previst que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) avali la llei d'amnistia en la línia del que va fer la setmana passada l'advocat general de la UE. La gran pregunta, a banda de la data concreta del retorn, és què voldrà fer Puigdemont si pot tornar: ocupar el càrrec de cap de l'oposició -que continua vacant- per fer d'alternativa presencialment a Illa, o bé encetar una nova etapa que propiciï un relleu? La resposta només la té ell. Fonts oficials indiquen, en tot cas, que el candidat a la Generalitat continua sent ell.
Albert Batet
Poc abans del congrés de Junts celebrat a Calella, Batet va renunciar a ocupar una de les vicepresidències del partit i va optar per continuar al capdavant del grup al Parlament. Era una responsabilitat, però, que tenia data de caducitat: aquest dilluns. A partir d'ara continuarà com a diputat, i assumeix una responsabilitat orgànica que fins ara no tenia com a adjunt a la presidència de Junts, és a dir, de Puigdemont. Es tracta, en essència, de convertir-se -oficialment, perquè oficiosament ja ho era- en el principal interlocutor amb els agents econòmics. A banda, es converteix en director de campanya tant a Madrid -on les eleccions haurien de ser el 2027- com a Catalunya, on s'hauria de votar el 2028.
Com queden els equilibris a la cúpula després d'aquesta decisió? Les noves atribucions, almenys orgànicament, poden menjar terreny al secretari general, Jordi Turull, i també tenen un impacte en el rol que desenvolupa Antoni Castellà -de qui diverses veus assenyalaven com a possible nou president del grup parlamentari- com a vicepresident de Junts. La carrera política de Batet ha anat estretament lligada a la de Puigdemont, sobretot des del 2017, tot i que ja tenien una relació propera des d'abans del pas al costat d'Artur Mas. Almenys a nivell de partit, el fins ara president del grup parlamentari es converteix en la mà dreta del líder i lliga encara més el seu futur a Puigdemont.
Mònica Sales
Va arribar a la política nacional com a integrant de la llista de Junts el 2017 a la demarcació de Tarragona, i ràpidament es va guanyar la confiança del grup i dels presos polítics, especialment de Josep Rull i Jordi Turull. A la pràctica, ja portava el dia a dia del grup parlamentari -fins ara exercia com a portaveu- i ho continuarà fent, tot i que ara tindrà la responsabilitat d'interpel·lar Illa en les sessions de control. En una entrevista publicada a Nació a finals d'octubre, Sales insistia en la idea que no es plantejaven cap relleu de Puigdemont, perquè això suposaria fer el joc a la repressió. El paper preponderant del líder va tornar a demostrar-se quan es va prémer el botó del divorci amb el PSOE.
Salvador Vergés
El seu ascens com a cap de llista per Girona -i protagonista als mítings- en les últimes eleccions ja indicava que tindria una trajectòria rellevant aquesta legislatura. El món municipal el veu amb bons ulls -ve d'Olot-, al grup parlamentari hi ha almenys una desena de diputats que el veuen com a relleu de Puigdemont si decideix no tornar-se a presentar, i a partir d'ara assumeix la tasca de portaveu parlamentari. Formalment no hi haurà cap de l'oposició, però el tàndem Sales-Vergés serà l'encarregat de confrontar amb Illa i els seus consellers. Puigdemont estrena guàrdia pretoriana a la cambra catalana i s'envolta dels més fidels a la cúpula per encarar el retorn. Quan sigui possible, això sí.