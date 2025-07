ERC allunya els pressupostos per la poca concreció en l'acord del finançament

El resultat de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Estat no ha satisfet ERC. Els republicans lamenten la poca concreció en l'acord sobre el finançament i això pot impactar directament en els pressupostos de Pedro Sánchez i de Salvador Illa. Així ho ha verbalitzat Ester Capella, portaveu parlamentària del partit, que ha dit en una entrevista a l'Aquí Catalunya de Ser Catalunya que "evidentment que no" es donen les condicions per negociar els comptes catalans i espanyols. "Perquè hi hagi negociació i acords, cal complir els acords que no ho estan", ha sentenciat Capella.

La dirigent republicana ha considerat que el finançament singular pactat amb el PSC no va quedar reflectit a l'acord d'aquest dilluns. Un dels punts més criticats per ERC és la consideració que es dona al principi d'ordinalitat, el que equilibra la balança entre allò que s'aporta i allò que es rep i que tindria com a conseqüència revertir significativament el dèficit fiscal que pateix Catalunya.

Aquest principi és de vital rellevància per als republicans, però en l'acord Estat-Generalitat només apareix al preàmbul i com un objectiu de l'executiu català, sense que l'assumeixi l'estatal. "No queda blindat i volem que sigui clar i determinat", ha dit Capella. La portaveu parlamentària d'ERC ha criticat també que de l'acord de la comissió bilateral no en sortís ni un calendari ni una concreció clara sobre el desplegament del nou finançament.

"El PSC ha d'obligar el govern de l'Estat a concretar, perquè els acords no estan progressant al ritme que tocaria", ha insistit Capella, que ha exigit que Catalunya comenci a recaptar l'IRPF a partir del 2026 per poder passar d'una recaptació total de 5.000 a 30.000 milions d'euros. El desplegament de la Hisenda catalana també genera dubtes a les files republicanes, ja que temen que estigui "subordinada" a l'Agència Tributària estatal.

Junts titlla el nou finançament d'"aixecada de camisa"

Junts també ha estat molt crític amb el nou finançament acordat entre els executius socialistes. En una entrevista a Els Matins de TV3, el secretari general Jordi Turull ha dit que el pacte és "una aixecada de camisa" i que no respon al que van acordar ERC i el PSC a canvi de la investidura d'Illa. "És el paradigma que el PSC no farà res que molesti el PSOE", ha dit Turull, que també s'ha referit a la poca concreció del principi d'ordinalitat i ha avançat que el document actual no serà aprovat de cap manera pel seu partit al Congrés dels Diputats.

De fet, el secretari general de Junts ha traslladat el malestar pel nou finançament a la poca confiança general amb els socialistes. "Si arribem a la conclusió que no dona més de si, ho anunciarem", ha dit sobre la relació amb el PSOE, tot i que no ha posat cap data per un suposat trencament. Turull ha afirmat que per continuar, els socialistes han de complir "l'esperit" de l'acord de Brussel·les que, segons ha dit, és "resoldre el conflicte polític". "Estem en una pròrroga i haurem de prendre una decisió", ha insistit.

"Estem tipis del doble discurs, el que es diu a Suïssa i a Madrid o Barcelona", ha dit Turull. El dirigent de Junts ha defensat que hi ha un conflicte entre l'Estat i Catalunya. I ha afegit que no val la pena anar fent com si no passés res. Davant d'aquesta situació, diu que després d'intentar-ho caldrà prendre una decisió sobre si val la pena seguir o no.