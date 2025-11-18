Del «photoshop» de la CUP a la coïssor del PP: reaccions contraposades a la pancarta en català a Madrid

Una pancarta gegant en català va aparèixer el vespre d'aquest dilluns al número 63 de la Gran Via de Madrid. "Poder posar un anunci en català enmig de la Gran Via", diu la lona, que reivindica la democràcia a les portes dels 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco. S'emmarca en la campanya institucional del govern espanyol amb el lema "La democràcia és el teu poder", que no ha deixat ningú indiferent i ha generat reaccions de tota mena.
L'executiu de Pedro Sánchez vol celebrar la conquesta de les llibertats democràtiques amb la Transició i, en aquest cas, les relacionades amb el català, l'euskera i el gallec, amb diversos missatges repartits per tot l'Estat. Altres cartells, en canvi, reivindiquen la llibertat ideològica, amb el missatge "Poder ser de dretes"; o la divergència envers el model d'estat, amb el missatge "Poder penjar la bandera republicana al balcó del costat", entre altres.
Un dels primers a reaccionar a la pancarta en català ha estat Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Ara voteu el PSOE a Madrid", ha reblat en una comunicació pública en què no ha amagat el seu desacord amb la campanya i amb el català amb lletres grans a la seva ciutat.
En el sentit contrari, la CUP ha publicat unes imatges editades de la pancarta per denunciar que "no són 50 anys de llibertat, són 50 anys d'oblit i règim imposat per la força". Els anticapitalistes han reivindicat que a l'Estat no es pot exercir el dret a l'autodeterminació lliurement, que no existeix l'accés universal a l'habitatge, els sous no permeten viure amb dignitat i no està garantida l'atenció mèdica en català. "Espanya no és un estat democràtic: la solució és la independència", diu l'eslògan amb què han substituït l'original.