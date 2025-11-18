Feijóo anuncia que Mazón deixarà de presidir el PP valencià

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicat aquest dimarts que el president en funcions de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, deixarà de liderar el partit a la comunitat un cop sigui investiu el seu relleu. "En el moment que va presentar la dimissió com a president va posar el seu càrrec a disposició del partit. Em va notificar que entenia que havia de deixar la presidència del partit i jo hi estic d'acord. En les pròximes setmanes, espero que un cop finalitzi la investidura del nou president de la Generalitat, fem el relleu", ha explicat en declaracions a la premsa a Madrid.
Feijóo també ha dit que les negociacions amb Vox es mantenen en un "clima de respecte", però que ell no en forma part. Està previst que Juanfran Pérez Llorca presenti la candidatura aquest dimecres, data límit per formalitzar-la. Fa tot just una setmana, Feijóo va designar Pérez Llorca com a candidat per desencallar la negociació amb Vox. El portaveu del grup del PP a les Corts és ben vist per l'extrema dreta i dins del PP valencià, però no era el candidat favorit per Génova.
Tot plegat, mentre Mazón continua com a diputat a les Corts per mantenir l'aforament i evitar ser jutjat en la causa que s'investiga a Catarroja. Aquests dies, l'expresident ha comparegut a les comissions d'investigació que es fan al parlament valencià i al Congrés, on ha evitat assumir responsabilitats per no ser al Cecopi quan es desencadenava el temporal i per estar incomunicat aquella tarda. "És irrellevant si era al Ventorro, a Palau o al Cecopi", va dir ahir, perquè no era competència seva enviar l'alarma per l'emergència.