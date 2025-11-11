Carlos Mazón es desentén de la gestió de la dana: «No depenia de si estava al Ventorro»

"Ningú pot pensar que la gestió de l'emergència podia dependre de si jo feia trucades des del meu despatx, un restaurant, el carrer o l'Índia". Ha estat una de les frases de Carlos Mazón per desentendre's de la gestió de la dana en una compareixença on el ja expresident valencià no ha canviat el discurs mantingut des de la tràgica riuada. Des de la comissió d'investigació de les Corts valencianes, Mazón ha dit que no tenia "responsabilitat operativa" en la gestió de l'emergència i ha mantingut les culpes de la tragèdia en els òrgans estatals.
La compareixença ha estat marcada per la màxima tensió entre Mazón i l'oposició. Tant José Muñoz, representant dels socialistes, com Joan Baldoví, síndic de Compromís, han esclatat contra un dirigent del PP que s'ha mantingut en la victimització i en espolsar-se les responsabilitats. Mazón ha reconegut "errors" i ha admès que la seva agenda hagués estat diferent si hagués estat conscient de la gravetat de la situació. Segons Mazón, es veu que és una "notícia falsa" que la Generalitat valenciana ha donat diverses versions sobre la seva arribada al Cecopi. Primer es va dir que havia estat a les 19 hores i després, quan va ser enxampat, va demostrar-se que havia estat a les 20.28 hores, 17 minuts després de l'enviament de l'alerta, quan ja hi havia morts.
Precisament sobre el retard en l'enviament de l'alerta, Mazón ha assegurat que no va ser pas decisió seva. "Ningú va demanar-me permís per enviar l'ES-alert, ni per cap avís ni per cap decisió del Cecopi", ha mantingut l'expresident valencià, en una voluntat de continuar desmarcant-se de les responsabilitats. Així doncs, si el missatge no va arribar a temps als pobles damnificats és, segons Mazón, perquè la llavors consellera d'Interior, Salomé Pradas, i el Cecopi ignoraven que hi havia un problema "fins que ja va ser massa tard".
Més silenci sobre el Ventorro
Sobre el famós dinar al Ventorro, ha dit que no estava incomunicat i ha acusat l'oposició d'inventar-s'ho, tot i que és un dels arguments que havia fet córrer el PP dies després de la dana. En la realitat, Mazón diu que va estar pendent del telèfon en tot moment i que Pradas li va donar tots els detalls de què estava ocorrent. Però, altre cop, ha excusat la ja exconsellera perquè no tenia la informació suficient que, a parer seu, havien de donar l'AEMET i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. També ha sortit en defensa de Maribel Vilaplana: "Li han intentat arruïnar la vida a una professional per rebre una oferta de feina en el pitjor moment de la nostra història".
"Han intentat arruïnar-li la vida a una professional com Maribel Vilaplana"
Carlos Mazón
Més enllà d'espolsar-se responsabilitats i carregar les culpes al govern espanyol, la compareixença s'ha semblat poc a les habituals d'una comissió d'investigació. L'oposició ha preguntat coses tan senzilles de respondre com quan va ser conscient de la gravetat de la situació, quines trucades va fer des del Ventorro, per què ha canviat tants cops de versió o què va fer després d'acomiadar-se de Vilaplana. Doncs bé, Mazón, que ha dit que ha donat resposta a totes les preguntes, ha tingut el gran mèrit de no contestar-ne ni una de totes aquestes.
Davant l'absència de respostes, Mazón ha dedicat bona part de la compareixença a la crítica cap als altres. Ha dit que ha trobat "falta de voluntat" d'altres administracions, ha dit que ell ha estat "la gran excusa" per tapar els errors que altres van cometre, i ha dit que altres han utilitzat la tragèdia i les seves víctimes com a "gran oportunitat per tombar un govern legítim". L'expresident valencià, sense dir-ho explícitament, ha arribat fins i tot a insinuar que les agències estatals van amagar informació de la situació meteorològica per interessos polítics.
De l'adeu de Mazón al nou candidat del PP
Mazón ha reconegut que aquesta compareixença és probablement l'última oportunitat que tindrà per explicar-se. L'expresident valencià va anunciar la seva dimissió, tot i que no plegava com a diputat. Evidentment, tampoc ha volgut respondre al perquè d'aquesta decisió, tot i que a ningú se li escapa que és per mantenir la seva condició d'aforat. Encara més davant una jutgessa de Catarroja que, pels fets, sembla que té prou ganes d'investigar-lo. Ja l'ha convidat a declarar, cosa que Mazón ha rebutjat, i també ha citat com a testimonis Vilaplana i l'entorn del dirigent del PP.
Mentrestant, els populars avancen en trobar-li relleu i evitar el camí d'unes eleccions on res està segur. El portaveu del PP valencià a Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, és l'elegit per substituir Mazón com a president del País Valencià. Així ho ha determinat Alberto Núñez Feijóo, tal com han confirmat fonts del partit, després de dies de debat intern entre la direcció estatal i els populars valencians. Pérez Lorca era el favorit a València i està ben considerat per l'extrema dreta de Vox, fets pel qual el seu nom s'ha acabat imposant al de la candidata que preferia Madrid, l'alcaldessa valenciana, María José Catalá.