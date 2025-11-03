Els secrets del Ventorro: què ha revelat Maribel Vilaplana del dinar amb Carlos Mazón?

Maribel Vilaplana ha arribat al voltant de les nou del matí d'aquest dilluns al jutjat de Catarroja i n'ha sortit prop de sis hores després. La periodista és un testimoni clau en la investigació de la dana perquè és de les poques persones que coneix amb precisió què feia Carlos Mazón durant el tràgic temporal que va segar la vida de 229 persones. Si bé la seva versió no ha aprofundit en els detalls del dinar al Ventorro, ha respost a algunes de les preguntes que poden ser claus per a la investigació.
El jutjat de Catarroja no investiga ara mateix Mazón perquè és aforat. De fet, el ja expresident valencià ha presentat formalment la dimissió però manté l'acta de diputat per garantir-se la condició d'aforat. Però, malgrat això, la magistrada volia saber si Vilaplana va tenir accés a contingut de les trucades entre Mazón i Salomé Pradas, exconsellera d'Interior, que sí que és investigada a la causa. La periodista ha assegurat que no va tenir cap informació sobre les comunicacions ni sobre la dana, però sí que ha explicat alguns dels secrets del dinar.
Per què van dinar junts?
Una de les principals incògnites és que feien el president valencià i la periodista asseguts a la taula d'un restaurant. Vilaplana ha explicat que la cita va pactar-se en una gala en la qual van coincidir el 14 d'octubre, dues setmanes abans de la dana. Mazón va dir-li a la comunicadora que "necessitava parlar" amb ella perquè tinguessin "algun tipus de col·laboració". Vilaplana va demanar que no fos "res oficial" i la resposta del president valencià va ser clara: "No et preocupis, dinem en un restaurant, ja et diré on".
De què es va parlar al dinar?
És, doncs, a petició de Mazón, que Vilaplana és convocada el 29 d'octubre al Ventorro. El dinar arranca al voltant de les 15 hores i s'allarga prop de quatre hores, fins a les 18.45, segons ha dit la periodista. Vilaplana ha admès que un dels temes tractats tenia a veure amb À Punt. Ja era conegut des de fa mesos que el president valencià li va oferir la direcció de la televisió pública valenciana, però que ella va rebutjar-ho per motius professionals però també personals. Segons ha detallat ara, tenia un mal record del pas pel mitjà públic i, en part, per això va rebutjar l'oferta.
Sigui com sigui, el "no" de Vilaplana a la proposta de Mazón no va suposar el final de l'àpat. La periodista ha dit que el president valencià va demanar-li assessorament i que ella va explicar-li com veia la televisió des de la seva "ignorància" pel fet que no solia mirar-la. El dinar es va produir en un reservat de la planta superior del Ventorro i en el qual no hi havia ningú més.
Com es va comportar Mazón?
Ni pressa ni preocupació. Mazón i Vilaplana encara estaven reunits quan ja hi havia les primeres inundacions i, com va transcendir després, les primeres víctimes de la dana, però la periodista mai va notar que el ja expresident valencià estigués inquiet per la situació. En tot cas, el president valencià estava comunicat i atenia el seu telèfon mòbil sense problema, malgrat que inicialment havia dit que no tenia cobertura. "Escrivia missatges i rebia moltes trucades, tot i que era més d'escoltar que de parlar", ha declarat Vilaplana.
De què parlava per telèfon?
"A mi mai em comenta res d'aquestes trucades, ni sento paraules, ni dana, ni Cecopi ni pluges", ha declarat la periodista davant el jutjat de Catarroja. "Ell s'apartava quan li sonava el mòbil", ha dit, i ella li preguntava si volia que es retirés, però ell li responia que no es preocupés. "Tinc la percepció de sentir-lo poc parlar; estava més escoltant que parlant", ha comentat, per afegir que no li comentava "res" de les converses que mantenia. En tot cas, Mazón sempre tornava a taula "amb total normalitat" i "com si no passés res" mentre compartia una ampolla de vi amb la comunicadora.
Mazón va veure el vídeo de les inundacions a Utiel?
Preguntada per un vídeo que va rebre al mòbil cap a les 17.30 hores en què apareixia Utiel inundat, la comunicadora ha lamentat que se l'estigui "utilitzant". Ha indicat que el va rebre en un xat familiar, que era un enllaç que li va passar el seu exmarit, però que no va obrir i només va respondre amb una emoticona de sorpresa. "Em turmenta no haver obert aquest enllaç perquè si ho hagués vist abans, hauria dit 'ostres'", ha assenyalat. La periodista creu que va mirar el missatge en una de les ocasions en què Mazón s'havia aixecat de la taula i, per tant, no li hauria mostrat.
L'expresident valencià va canviar-se de roba?
En un moment de l'interrogatori, una acusació personada a la causa ha preguntat a la periodista per com anava vestit Mazón al dinar i per si es va canviar per després anar a la seu del Govern. La testimoni ha explicat que Mazón portava una motxilla, es va treure l'americana i es va posar un suèter, encara que desconeix si és el mateix amb què després es va traslladar al Palau de la Generalitat i al Cecopi. Desconeix si posteriorment es va canviar de roba. Preguntada per qui va pagar el compte, ha dit que ella va voler pagar la seva part, però Mazón li va dir "ja està". Tot i això, la periodista mai va veure ningú pagar.
Com es van acomiadar?
Després d'una llarga conversa, va ser Mazón qui va posar fi a l'àpat. Ara bé, no va expressar en cap moment que tingués pressa per la dana. La seva actitud "distesa" va continuar en abandonar el restaurant i el dirigent del PP va acompanyar Vilaplana fins al pàrquing on havia aparcat el cotxe. L'hora exacta és encara desconeguda, ja que Vilaplana no ha pogut aportar el tiquet del pàrquing. En tot cas, s'ha compromès a facilitar el número de matrícula del seu cotxe perquè l'empresa gestora de l'aparcament pugui facilitar la informació a la jutgessa.
En tot cas, en una caminada d'entre cinc i deu minuts fins al pàrquing, tots dos van xerrar sobre futbol. Vilaplana és consellera i portaveu del Llevant i va considerar que podia apuntar-se "un punt" si aconseguia que el llavors president valencià anés a veure un partit de futbol, concretament un derbi contra l'Elx, amb tots dos equips encara a segona divisió. La invitació, però, va quedar sobrepassada pels fets i Mazón mai va acudir a aquell partit. Vilaplana, malgrat apartar-se de l'esfera pública, manté el càrrec de consellera de l'equip valencià.