Dalmau assegura que les negociacions per al finançament singular ja són «a la recta final»

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que les negociacions per al finançament singular ja estan "a la recta final". En declaracions als mitjans durant una visita que ha fet a Olot, Dalmau ha dit que és "optimista" i que s'està treballant "a un bon ritme", i ha recordat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja va avançar fa unes setmanes que "al gener passaran coses".
De totes maneres, Dalmau ha demanat "prudència" perquè, segons ha dit, el contingut encara no està tancat i "hi ha diversos escenaris sobre la taula". "Encara queden uns dies de feina i de negociació per fer possible l'acord", ha apuntat. Dalmau ha expressat que serà una "fita històrica per l'autogovern de Catalunya" i ha garantit que el Govern té "totes les energies posades" en aconseguir aquest acord, que assegura que serà "històric i beneficiós" per a Catalunya.
El conseller ha rebutjat donar detalls sobre les fórmules concretes que s'està negociant i s'ha limitat a dir que "l'objectiu és que totes les comunitats autònomes tinguin més recursos de forma generalitzada". Dalmau ha assegurat que és optimista i ha recordat que els objectius del Govern són, primer, pactar el finançament, i després, negociar la cessió de l'IRPF i l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, en aquest ordre.
El conseller de la Presidència ha fet aquestes declaracions durant una visita a Olot, on ha visitat les obres de reforma que s'han fet a la segona planta de la residència Sant Jaume de la ciutat. Aquesta intervenció ha permès posar en marxa dues unitats de convivència a la residència, en un projecte cofinançat per l'Ajuntament i pel Govern. Els treballs han suposat una inversió d'1.855.100 euros, dels quals 1.255.084 els ha invertit el Departament de Drets Socials mitjançant els fons Next Generation. La resta, 600.015 euros, els ha aportat l'Ajuntament d'Olot.
Sobre l'atac a Veneçuela
El conseller de la Presidència també s'ha pronunciat durant la seva visita a Olot sobre els atacs aeris efectuats pels Estats Units contra "localitats civils i militars" de la capital del país, Caracas, i els estats de Miranda, Aragua i La Guaira, segons ha denunciat aquest dissabte al matí el govern de Veneçuela. Dalmau ha centrat la preocupació del Govern en "la comunitat catalana que es troba en aquests moments a Veneçuela".
Dalmau també ha expressat que el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ja s'ha posat en contacte amb el Casal Català a Veneçuela per "assegurar que la comunitat catalana que viu allà està en condicions de seguretat". En aquest sentit, ha reiterat la "desescalada" a què també ha apel·lat el govern espanyol i ha fet una crida a respectar el "dret internacional".