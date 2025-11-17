Enèsima evasiva de Mazón al Congrés: «És irrellevant si era al Ventorro, a Palau o al Cecopi»

Carlos Mazón repetia examen en una comissió d'investigació de la dana. La setmana passada li va tocar comparèixer a les Corts valencianes, de les quals en va sortir ben parat abraçat per la majoria de PP i Vox, i aquest dilluns li tocava parlar al Congrés. Però les majories diferents de la cambra baixa espanyola tampoc han estat suficients perquè el president valencià en funcions doni explicacions detallades del seu paper durant la tràgica dana al País Valencià.
I és que el dirigent popular s'ha mantingut en la seva postura d'espolsar-se les responsabilitats. "És irrellevant si jo era al Ventorro, a Palau o a Cecopi", ha insistit Mazón, davant les peticions dels grups que detallés el seu itinerari durant aquella tarda del 29 d'octubre de 2024. Mazón ha explicat que va sortir del restaurant minuts abans de les 19 hores i que, després d'acompanyar la periodista Maribel Vilaplana al pàrquing i acomiadar-s'hi, va anar caminant fins al Palau de la Generalitat.
Mazón ha mantingut que, com a president valencià, no té gens d'importància la seva presència al centre d'emergències que gestionava la situació. En aquest sentit, ha dit que no és competència d'un president autonòmic "donar ordres" vinculades a l'emergència, motiu pel qual també s'ha desvinculat del retard en l'enviament de l'alerta als mòbils, que es va transmetre quan ja hi havia les primeres víctimes mortals. El president dimitit sí que ha defensat que estava sempre al coneixement de la situació malgrat que podia no haver sentit algunes de les trucades.
En paral·lel, Mazón sí que ha admès, parcialment, la comissió d'errors. Com ja havia dit anteriorment, ha admès que podria haver cancel·lat la seva agenda, però ha recordat que cap membre del govern espanyol ho va fer i ha carregat contra Salvador Illa per no haver cancel·lat la seva presència als actes del 12-O a Madrid en l'últim temporal al sud de Catalunya. Per altra banda, el dirigent popular ha dit que un altre error va ser "transmetre la imatge pública" que s'havia desentès de l'emergència quan, diu, que no era així: "Estava a totes les trucades i tenia coneixement de la situació", ha justificat.
Xoc entre Gabriel Rufián i el PP
En la línia habitual, Gabriel Rufián ha estat qui ha mantingut una línia més dura durant la compareixença de Mazón. El líder d'ERC a Madrid ha portat imatges de les víctimes de la dana en diferents hores d'aquella jornada i li ha preguntat a Mazón què feia en cada moment. Davant les evasives del president valencià, Rufián li ha etzibat en diverses ocasions una resposta que ha indignat Mazón i el PP: "No m'interessa", ha anat responent el dirigent republicà. La presidenta de la comissió d'investigació de la dana ha hagut d'interrompre el diàleg en diverses ocasions per les queixes dels diputats populars.
"Menteixen, perquè hi havia previsions, vídeos i notícies del que estava passant", ha sentenciat Rufián. El dirigent republicà ha recordat al president valencià què feia en cada hora de les morts de les víctimes. "Com sap vostè les hores de les morts"?, ha preguntat Mazón. "Apareix en un auto judicial", ha respost Rufián. El líder d'ERC a Madrid també ha furgat en el dinar al Ventorro i n'ha extret que Mazón va entrar amb escoltes i va sortir-ne sense: "Els ha condecorat a canvi de silenci", ha dit Rufián.