La compareixença de Carlos Mazón a la comissió d'investigació de la dana al Congrés ha estat marcada per la tensió. Els grups d'esquerra li han retret a Mazón la manca d'explicacions i que s'espolsi responsabilitats davant un president valencià que continua dient que el seu paper era irrellevant. Enmig d'aquest escenari, Gabriel Rufián ha protagonitzat un dels interrogatoris més tensos, amb els diputats del PP protestant constantment per mirar de protegir Mazón.
Rufián ha dit que mai s'ha trobat una persona com Mazón en deu anys al Congrés. Primerament, li ha recordat que sí que existeix un protocol d'enviament d'alertes, cosa que el president valencià havia negat minuts abans. "Li demano que no em menteixi", ha dit el líder d'ERC a Madrid. En el mateix sentit, li ha tret portades i publicacions de l'AEMET que informaven, dies abans del temporal, que venia un escenari "terrible". "No menteixi, perquè el que venia ho sabien fins i tot al Japó", ha sentenciat.
El líder d'ERC a Madrid ha portat imatges de les víctimes de la dana en diferents hores d'aquella jornada i li ha preguntat a Mazón què feia en cada moment. Davant les evasives del president valencià, Rufián li ha etzibat en diverses ocasions una resposta que ha indignat Mazón i el PP: "No m'interessa", ha anat responent el dirigent republicà. La presidenta de la comissió d'investigació de la dana ha hagut d'interrompre el diàleg en diverses ocasions per les queixes dels diputats populars.
"Menteixen, perquè hi havia previsions, vídeos i notícies del que estava passant", ha sentenciat Rufián. El dirigent republicà ha recordat al president valencià què feia en cada hora de les morts de les víctimes. "Com sap vostè les hores de les morts"?, ha preguntat Mazón. "Apareix en un auto judicial", ha respost Rufián. El líder d'ERC a Madrid també ha furgat en el dinar al Ventorro i n'ha extret que Mazón va entrar amb escoltes i va sortir-ne sense: "Els ha condecorat a canvi de silenci", ha dit Rufián.
En un altre sentit, el dirigent republicà ha dit "psicòpata" a Mazón per acudir al funeral a les víctimes de la dana malgrat que els familiars li havien demanat que no ho fes. "No em parlin de respecte a les víctimes perquè van posar una correguda de toros de 1997 durant el funeral", ha etzibat Rufián, en referència a la programació d'À Punt durant l'acte de record a les víctimes. Aquesta ha estat la resposta del líder d'ERC a Madrid davant un president valencià que l'ha acusat en diverses ocasions de silenciar part de les víctimes.
Com ha fet en la resta d'intervencions en la comissió al Congrés, Mazón ha tornat a desmarcar-se de la responsabilitat d'activar l'alerta, cosa que ha indignat Rufián: "La mare que el va...", ha dit Rufián que, malgrat la impotència, ha frenat l'insult. "Vostè és un inútil, un mentider, un incapaç, un miserable, un homicida i un psicòpata", ha finalitzat Rufián, que també ha desitjat que Mazón pagui amb la presó "tot el que ha fet"