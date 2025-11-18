Paneque avisa Puente que la prioritat és Rodalies, no reduir el temps de l'alta velocitat Barcelona-Madrid

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que el diàleg amb el Ministeri de Transports és “constant” l'endemà que el ministre, Óscar Puente, hagi anunciat que l'AVE Barcelona-Madrid es podria fer en dues hores. “És una fase d'estudis previs, tindrem oportunitat de veure'n el detall”, ha indicat. Paneque ha dit que no anirà en detriment de les inversions que es fan a Rodalies, la xarxa més utilitzada, però, tot i això, ha insistit en el full de ruta de l'executiu. “Estem centrats en millora Rodalies, implementar l'eix orbital i transversal, i millorar el temps de connexió Barcelona-València”, ha afirmat. Totes les millores que el ministeri consideri que poden "complementar" aquesta estratègia, ha dit la consellera, seran "benvingudes".\r\n