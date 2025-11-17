Primer pas per reformar l'Escola de l'Administració amb la mirada posada a la direcció pública professional

Primer pas per reformar l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. El Govern aprova aquest dimarts la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei que pretén remodelar aquest organisme -clau en el sistema institucional i en relació amb el sector públic català- perquè s'adapti millor als canvis que impulsa l'executiu en el marc de la reforma de l'administració, que pretén fer-la més eficient i adaptada a les noves demandes dels ciutadans.
Salvador Illa ja té sobre la taula la proposta del grup d'experts, que ha treballat durant deu mesos per plantejar quina hauria de ser l'arquitectura de la nova administració catalana. Entre més elements, el Parlament ha aprovat incorporar el dret a l'error o l'eliminació de la cita prèvia obligatòria, però el Govern també treballa en una llei de l'ocupació pública per reformar el sistema d'oposicions, i introduir elements per fer més flexible i àgil el sector públic. Una de les prioritats és, també, reduir la burocràcia i simplificar els tràmits amb l'Administració.
En el cas de l'Escola, els canvis estan enfocats a diversos aspectes, però un d'important que el Govern vol abordar amb la nova norma és establir el marc normatiu perquè aquest organisme implementi la direcció pública professional. Es tracta d'un dels eixos importants de la reforma de l'administració, i dels més complexos, perquè pretén que els partits perdin pes a l'hora d'escollir els alts càrrecs de la Generalitat.
El Govern sosté que l'actual llei que regula l'Escola té "febleses" i per això aposta per modificar-la, perquè l'organisme disposi de més mecanismes per les noves "necessitats de professionalització, captació de talent, innovació i transformació digital de l'administració". El plantejament que fa l'executiu és, també, que l'Escola esdevingui una "plataforma de pensament i transformació", que també participi del debat i la innovació entre la pròpia administració, l'acadèmia i el sector privat.
Així, entre els objectius que persegueix la llei, hi ha el de facilitar que l'Escola pugui vehicular la selecció dels empleats públics de l'Administració; faci acompanyament als ens loals a l'hora de cobrir llocs de treballcupats per funcionaris d'habilitació nacional; convertir l'organisme en un "punt de trobada" dels treballadors de les administracions locals, de la Generalitat i del sector públic; impulsi formació i transferència de coneixement i tingui presència arreu del territori.
La memòria que aprovarà dimarts el Govern se sotmetrà a consulta pública durant un mes, per tal que recollir aportacions dels sectors implicats i la ciutadania en general.