L'arquitectura de la nova administració arriba a la taula d'Illa

La reforma de l'administració fa un pas endavant. El grup d'experts CETRA, que aquests últims deu mesos ha treballat en les línies per adaptar el sector públic català, ha presentat aquest dilluns 50 propostes al president de la Generalitat, Salvador Illa, i al president del Parlament, Josep Rull. Un terç d'aquestes mesures ja s'estan implementant o bé estan en tramitació i d'altres es plantegen més a llarg termini, perquè són canvis de fons. Amb la presentació de les propostes, la CETRA desapareix, però una comissió interdepartamental que, durant quatre mesos, analitzarà les propostes i com s'han d'implementar. Aquest dimarts el Govern aprovarà un Consell Assessor de la Reforma (CARE), que vetllarà pel compliment de les propostes.
El president ha destacat el caràcter reformista del Govern i el caràcter "substancial" de la reforma de l'administració que planteja l'executiu socialista. Així, ha definit com a "full de ruta" el document de les 50 propostes que avui han lliurat els experts al Govern. "Hi ha coses que funcionen bé, però hi ha camí per recórrer", ha defensat aquest migdia en un acte al Palau de la Generalitat. Illa ha dit que fa temps que es treballa per adaptar el sector públic a les noves realitats. "No comença avui, nosaltres ho accelerem", ha dit, i ha deixat clar que no es tracta de "desregular" sinó de "simplificar". "La societat necessita regles, quan es desregula hi ha fracassos enormes", ha insistit, i ha fet una reivindicació dels treballadors i els serveis públics, i també de les institucions.
El president del Parlament, Josep Rull, ha destacat "l'agenda modernitzadora de país" que té la proposta de reforma de l'administració, i ha reclamat impulsar les mesures des del consens. "Ens passa en massa ocasions que elements bàsics de gestió del dia a dia canvien quan canvien les majories", ha destacat, i ha reclamat "regular bé" i "desburocratitzar". "Creiem en els serveis públics i en la seva aportació per reduir les desigualtats i vetllar pel bé comú", ha dit el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que pilota la reforma del sector públic.
El document recull 50 mesures estructurades en 12 àmbits prioritaris. N'hi ha a curt termini i a llarg termini, i a nivell micro i nivell macro. Entre les propostes, hi ha la simplificació normativa i dels tràmits administratius, l'atenció ciutadana, la digitalització de l'administració -sense oblidar l'atenció presencial-, la regulació del dret a l'error, la direcció pública professional o la promoció de l'avaluació de les polítiques públiques. El Govern ha optat per aplicar algunes de les mesures abans de tenir el document complet, per tal d'evidenciar que s'està avançant en una reforma que han volgut fer bona part dels governs, però que mai s'acaba d'implementar del tot. En són exemple el dret a l'error, pactat amb ERC i els Comuns, o els canvis en la direcció de l'administració, per prioritzar la competència i no el carnet de partit, que s'aprovarà al consell executiu al març, la creació d'una direcció general d'intel·ligència artificial o la simplificació dels tràmits més requerits.
Una reforma a tres velocitats
L'estratègia que ha seguit el Govern, de la mà dels experts, ha estat una reforma a tres velocitats. Les primeres propostes busquen un impacte "ràpid" perquè els ciutadans en notin la millora, per exemple amb la simplificació de tràmits o un nou model d'atenció ciutadana. Una segona línia de mesures, a mitjà termini, que s'haurien d'anar notant a partir de finals de l'any vinent, com per exemple l'ús de les dades, de la intel·ligència artificial o la millora de la qualitat normativa i la regulació. A llarg termini es plantegen mesures de fons, més complexes, com la direcció pública professional, els canvis en el sistema de selecció pública -oposicions menys memorístiques i més per competències- o la promoció de l'avaluació de les polítiques públiques, amb el reforçament d'Ivàlua.
Pel que fa a la llei d'ocupació pública, el Govern preveu aprovar "pròximament" l'avantprojecte de llei per impulsar un nou model d'ocupació pública per captar i retenir talent. Aquest novembre, el consell executiu aprovarà la modificació de reglaments de selecció de personal de l'administració i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de la Generalitat. Així, la pretensió del Govern és que els processos per entrar a treballar a l'administració es redueixi fins a un 60% i els concursos generals per a funcionaris, fins a la meitat. Tot plegat, es vol fer amb plena seguretat jurídica i des del Govern insisteixen que les propostes s'han fet tenint en compte la societat civil, tant els agents socials i sindicats com també les cambres de comerç o el sector privat. Hi ha mesures que requereixen modificacions legislatives i, per tant, majories parlamentàries que en alguns casos el Govern no té garantida. Alhora, malgrat la profunditat de la reforma, es vol fer en el marc de l'actual legislatura, un horitzó ambiciós.
Dos òrgans nous per garantir-ne la implementació
Tot plegat ho pilota el Departament de la Presidència i és una prioritat de la legislatura per al conseller Dalmau i el president Illa. Amb les propostes sobre la taula, el Govern activa ara dos òrgans per vetllar per la implementació de les propostes i suggerir millores. La CETRA, després de deu mesos de treball i més d'un centenar de reunions, es dissol, i ara comença a treballar la Comissió Interdepartamental per a la implementació de mesures de transformació de l'Administració (CITMA), presidida per la secretària general de Presidència, Eva Giménez. Durant quatre mesos analitzarà les propostes fetes i farà un informe sobre com implementar-les. Si bé la CITMA durarà quatre mesos, el Consell de Direcció d'aquest organisme tindrà continuïtat. Alhora, es crea també un Consell Assessor de la Reforma (CARE), presidit per Carles Ramió, que supervisarà el compliment de les propostes.