"És impossible d'acceptar un finançament que no reculli els principis de singularitat". Així s'ha expressat David Cid, portaveu dels Comuns, sobre l'anunci de María Jesús Montero al Consell de Política Fiscal i Financera per presentar un nou finançament a principis de 2026. La formació veu un "pas endavant" que es posin sobre la taula les primeres bases del nou model, però mostren cautela i esperen que es respecti el principi d'ordinalitat. En paral·lel, Cid ha demanat a Junts i al PP que no posin "bastons a les rodes". "Que deixin de ser partits ninis: que ni defensen una fiscalitat justa, ni un nou sistema amb més recursos ni volen blindar els serveis públics", ha dit. Els Comuns també han insistit que la singularitat és important perquè Catalunya té competències que no tenen altres comunitats i que cal finançar, com els Mossos, la llengua, la justícia o les presons.\r\n