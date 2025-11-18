El Govern es compromet a tenir llest l'informe sobre la compra especulativa d'habitatges de cara al gener

El Govern i els Comuns han posat en marxa un grup de treball amb juristes per avaluar la viabilitat d'una limitació de la compra especulativa d'habitatge i si això tindria impacte en la lluita contra l'emergència habitacional. Aquest espai analitzarà l'informe que va encarregar l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La portaveu i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, s'ha compromès a tenir llest un informe sobre aquesta mesura entre finals de desembre i el mes de gener. Per als Comuns, aquesta iniciativa serà clau de cara a la negociació de pressupostos, que encara no ha començat. \r\n