18 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

El Govern es compromet a tenir llest l'informe sobre la compra especulativa d'habitatges de cara al gener

  • Barcelona, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de novembre de 2025 a les 13:45

El Govern i els Comuns han posat en marxa un grup de treball amb juristes per avaluar la viabilitat d'una limitació de la compra especulativa d'habitatge i si això tindria impacte en la lluita contra l'emergència habitacional. Aquest espai analitzarà l'informe que va encarregar l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La portaveu i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, s'ha compromès a tenir llest un informe sobre aquesta mesura entre finals de desembre i el mes de gener. Per als Comuns, aquesta iniciativa serà clau de cara a la negociació de pressupostos, que encara no ha començat. 

Et pot interessar