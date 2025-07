L'ordinalitat del finançament català tensa les costures de l'aliança Palau-Moncloa

L'aliança Palau-Moncloa és sòlida, però el principi d'ordinalitat que hauria de guiar el nou finançament singular en tensa les costures. La imatge de la comissió bilateral de dilluns va ser d'acord, però la lletra petita fa evident un punt de discrepància de fons. L'ordinalitat queda relegada al preàmbul i com a petició de la Generalitat, no pas com a principi assumit pel govern espanyol perquè fonamenti el nou sistema de finançament. L'endemà de la trobada, el Govern ha advertit que aquesta qüestió s'haurà de respectar i que, si no, Catalunya no donarà suport a la reforma. Mentrestant, el govern espanyol ho deixa per a més endavant i no ho considera vinculant, perquè no forma part de l'acord pròpiament dit. Una discrepància pública després de mesos de sintonia plena.

Des l'executiu estatal han defensat aquest dimarts la posada en marxa d'un model de finançament per Catalunya basat en els principis de "solidaritat i suficiència financera" i que, a més, sigui extrapolable a qualsevol altre territori. Cap referència a l'ordinalitat, que fonts de la Moncloa atribueixen un posicionament de la part catalana, no pas un consens entre els dos governs. De fet, segons la portaveu del govern espanyo, Pilar Alegría, el nou model de finançament es fonamenta en "la suficiència financera, la solidaritat i la corresponsabilitat fiscal". Res d'ordinalitat, que no queda assumida per l'Estat malgrat la importància que li dona la Generalitat.

A la roda de premsa del consell executiu d'aquest migdia, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha insistit que aquest mecanisme queda "garantit i protegit" al text pactat dilluns, però el cert és que el govern espanyol el deixa per un debat posterior, quan s'entri al detall de la reforma del model. Des de la Generalitat inclouen el principi d'ordinalitat (que posa límit al grau de solidaritat d'una comunitat) a aquest llistat d'elements centrals del seu model. Així ho ha expressat aquest dimarts la consellera d'Economia, Alícia Romero, tot dient que és "imprescindible" que es respecti aquest concepte a la proposta de la reforma del model de finançament singular.

La consellera ha dit que hi ha bona sintonia amb el govern espanyol, però que també hi ha "límits i marges" per negociar. Tot i això, ha expressat que vol ser "positiva" i que confia en el govern espanyol. En la mateixa línia que Romero s'ha expressat Paneque, qui ha assegurat en roda de premsa que l'ordinalitat és un principi "fonamental" per al Govern i ha insistit que queda "totalment protegit i determinat" en l'acordat amb l'executiu. Segons ha dit, ara és el govern espanyol qui l'ha de "treballar" per ajustar-lo a la resta de comunitats autònomes, perquè l'ordinalitat condiciona tot el model.

El principi quedava recollit a l'acord d'investidura de Salvador Illa. "La solidaritat ha d'estar limitada pel principi d'ordinalitat", defensava el document, subscrit per socialistes i republicans. La referència al preàmbul de l'acord de la bilateral perd vigor: "Catalunya considera que l'aportació a la solidaritat [...] no pot desvirtuar l'ordinalitat en el resultat final". ERC ja ha advertit que l'ordinalitat, el fet que Catalunya no quedi en pitjor posició de recursos per càpita després d'haver contribuït a la solidaritat, és "innegociable" i aquest dimarts ha advertit que no hi haurà pressupostos si no es concreta més com serà el nou model.