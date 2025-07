El Govern condiciona el nou model de finançament al respecte de l'ordinalitat: «És imprescindible»

La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha avisat que és "imprescindible" que es respecti el principi d'ordinalitat en el nou model de finançament. Si no, Catalunya "no hi serà". "Queda molt clar a la part del preàmbul que si no hi ha ordinalitat nosaltres no hi serem", ha remarcat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. Segons ella, el govern espanyol també defensa aquest principi, però no el podia posar a l'acord perquè "afecta tot el model" i s'haurà d'incloure "més endavant". "El govern d'Espanya vol aplicar aquest principi ponderat amb altres, i esperem que sigui així", ha indicat Romero, que ha insistit que el nou model suposarà un "canvi de paradigma". "Ara cal concretar el model i entrar al detall", ha afirmat.

Romero ha insistit que no s'aprovarà un model de finançament que no respecti l'ordinalitat, una "reivindicació històrica" de Catalunya. La consellera ha dit que amb el govern espanyol comparteixen punts, però també hi ha "límits". "Haurem de treballar per encaixar-ho tot", ha afirmat, i ha demanat "empatitzar amb tothom". Segons la consellera, el govern espanyol ha fet esforços per arribar al pacte, però no pot incloure l'ordinalitat perquè això tindria efectes en altres comunitats autònomes. "La vicepresidenta i ministre d'Hisenda, María Jesús Montero, sap que per nosaltres és imprescindible, li hem dit des del principi; ho hem posat al preàmbul perquè ningú oblidi qui estem en aquesta defensa", ha remarcat.

En l'acord, el principi d'ordinalitat que explica el dèficit fiscal apareix al preàmbul, no pas a l'acord, i com a voluntat de la part catalana, no del govern espanyol. Malgrat que el Govern continua defensant que és un "fonament" del model (així ho ha traslladat en un document a la premsa a primera hora de matí) i ERC traslladava la setmana passada que quedaria recollit en l'acord, el cert és que el govern espanyol no garanteix que es respecti en una eventual reforma. El poc pes de l'ordinalitat en l'acord de la bilateral ha provocat malestar a les files republicanes. En tot cas, aquest principi -important, perquè condiciona en bona part les característiques del model, començant per l'aportació catalana a la solidaritat- queda diluït.

En aquesta situació, ERC ja ha advertit que no hi haurà pressupostos si no es concreta més la proposta de finançament, especialment pel que fa a l'ordinalitat. Per als republicans, aquest principi és de vital importància, perquè condiciona tot el model i limita aspectes com la solidaritat amb la resta de comunitats autònomes. Ester Capella, portaveu del partit al Parlament, que ha dit que no es donen les condicions per començar a negociar els comptes. Dilluns, després de la reunió Estat-Generalitat, ERC va advertit que calia complir aquest principi. "És innegociable", ha remarcat Isaac Albert.