El Parlament denuncia la desinversió de l'Estat en infraestructures i els socis d'Illa critiquen l'ampliació del Prat

La majoria dels grups al Parlament han coincidit a denunciar la desinversió de l'Estat en infraestructures i han reclamat a l'executiu una xarxa de transport públic "millor vertebrada al territori". Així ho han expressat les formacions aquest dijous durant el debat previ a les votacions del ple monogràfic, que ha estat molt centrat en l'ampliació del Prat. De fet, tant els socis d'Illa -ERC i Comuns - com la CUP han carregat contra la proposta de l'executiu, mentre que la resta s'ha posicionat a favor del projecte i han reclamat accelerar-lo. Pel que fa a Rodalies, Junts ha demanat la reprovació del Govern pel "col·lapse" de la xarxa i PSC i ERC han presentat propostes que reclamen complir amb el traspàs.

L'ampliació de l'aeroport centra el debat

Ja en la sessió de dimarts -on el Govern va dibuixar les línies mestres de les infraestructures de la denominada Catalunya dels 10 milions- l'ampliació de l'aeroport va centrar bona part del debat on el PSC es va quedar força sol en defensar l'acord assolit amb Aena. En aquest sentit, els socis d'Illa han reiterat l'oposició al projecte han reclamat a l'executiu un replantejament. El diputat republicà Jordi Albert ha afirmat que ampliar la infraestructura "va en contra de la salut pública" del país i que cal un "posicionament clar" en contra de l'ampliació. El diputat Lluís Mijoler (Comuns) ha defensat l'aposta del seu grup per rebutjar l'ampliació del Prat i construir un model de turisme que no depengui de l'especulació immobiliària. El parlamentari també ha defensat que s'aturi el Quart Cinturó i que s'orientin els recursos cap al transport públic. "No es poden repetir errors del passat", ha argumentat.

La CUP també ha refermat el seu rebuig a l'ampliació del Prat, així com a la creació d'una estació d'AVE a l'Aeroport de Girona o l'impuls del Quart Cinturó. Per als anticapitalistes, la prioritat ha d'estar centrada a millorar els trens i el sistema de transport per carretera i no en "ampliar o crear noves infraestructures" que “trinxen” el territori.

Junts, per la seva banda, ha carregat contra l'Estat i ha assegurat que aquesta infraestructura "no va néixer petita, sinó que Madrid la va fer petita". "Madrid ha perjudicat Catalunya i ha convertit el Prat en la cinquena pista de Barajas", ha dit la diputada Montse Ortiz, que ha exigit el "traspàs integral de tots els aeroports" catalans.

El PPC, al seu torn, ha apostat per "accelerar els terminis" per a l'ampliació i ha denunciat "l'enfrontament partidista" envers la qüestió. De fet, la diputada Eva Garcia ha dit que el seu partit proposa un "gran pacte català" entre administracions i agents socials per a evitar "el bloqueig" de l'execució d'aquest tipus d'infraestructures.

El PSC ha admès que el debat sobre l'aeroport és complex però que l'ampliació és necessària perquè "Catalunya lideri". "Volem un país que es mogui, es projecti i no deixi ningú enrere. Necessitem competir amb grans aeroports i això és compatible amb la preservació mediambiental", ha remarcat el diputat José Ignacio Aparicio.

Traspàs de Rodalies

Respecte a Rodalies, la majoria dels grups han denunciat "el col·lapse" de la xarxa ferroviària i han reclamat millores per a vertebrar el territori. Junts ha dit que una de les seves propostes planteja reprovar el Govern per gestió de la xarxa i les seves incidències, mentre que ERC i PSC han centrat les seves propostes a exigir a l'executiu el compliment dels terminis pel traspàs.