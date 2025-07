El PSC es queda sol defensant l'ampliació de l'aeroport

Malgrat que el Govern ha intentat ampliar la mirada fins al 2050 en el debat d'infraestructures, el curt termini ha centrat el ple monogràfic al Parlament. En aquest sentit, els problemes de Rodalies i sobretot la proposta d'ampliació de l'aeroport han protagonitzat les crítiques de l'oposició. De fet, el PSC s'ha quedat sol defensant la proposta d'ampliació. Junts i ERC, de fet, han reclamat prioritzar els canvis en l'operativa respecte a allargar la tercera pista mentre que republicans, Comuns i CUP ho consideren el projecte incompatible amb la crisi climàtica.

Junts i ERC no abonen el pla de l'ampliació de l'aeroport

L'executiu de Salvador Illa ja va anunciar que evitaria portar la proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat. De fet, la celebració del ple monogràfic sobre infraestructures ha constatat que el PSC no tindria majoria per validar-la.

Junts, que va ser la formació que va forçar el debat, aposta per una via diferent a la pactada entre la Generalitat i l'Estat. “No podem esperar un mínim de vuit anys a ampliar la tercera pista”, ha assegurat el diputat Salvador Vergés. En aquest sentit, ha reclamat canviar l'operativa de les pistes -un procés que podria ser una realitat en dos o tres anys-, però al mateix temps no aturar els tràmits per fer possible l'allargament de la pista “si no fos suficient la primera mesura”.

Des d'ERC, per la seva banda, s'ha mantingut el to bel·ligerant contra l'acord assolit amb Aena. “És totalment contradictori parlar de mitigar el canvi climàtic i impulsar infraestructures que augmenten les emissions a base de metres cúbics de formigó”, ha assegurat l'exconsellera republicana Ester Capella. Això sí, ha celebrat que Junts s'acosti ara als seus posicionaments amb l'aposta pel canvi en l'operativa.

Els Comuns i la CUP, com era d'esperar, mantenen l'oposició total a “proposar més CO2 en un context d'emergència climàtica”: “Descarbonitzar hauria de ser la màxima prioritat”, ha assegurat David Cid. El PP, per la seva banda, s'ha centrat en reclamar accelerar les infraestructures viàries i aturar “la guerra contra el cotxe” de ciutats com Barcelona. Això sí, ha passat de puntetes de l'aeroport, en el context que un dels seus principals alcaldes -Manuel Reyes a Castelldefels- s'oposa frontalment a la proposta presentada el passat 10 de juny.

Sobirania i infraestructures

El relat de Junts és que “Catalunya està col·lapsada per terra, mar i aire”. Un “col·lapse sistèmic”, en paraules d'Albert Batet, que ho atribueix a “desinversions cròniques i premeditades” i a “la manca de poder polític” de la Generalitat.

En aquest sentit, el diputat Salvador Vergés ha reclamat un “traspàs integral” de totes les infraestructures, especialment en el cas dels aeroports per fer poder gestionar una xarxa única i interconnectada que inclogui també les instal·lacions més petites. Des dels republicans, també és clau la “governança i la sobirania” no només de ports i aeroports, sinó també de carreteres, trens o camins rurals “tant per a la Catalunya dels 8 milions com a la dels 10”.

Ara bé, el traspàs de Rodalies ha estat el principal punt que separa Junts i ERC. Mentre els primers ho han desqualificat per no ser integral, la republicana Ester Capella ha celebrat avançar en una empresa mixta que “alguna dia haurà de ser 100% catalana”, un procés que la CUP ha desqualificat del tot.

Els Comuns, que han admès que en habitatge s'està avançant, considera que en “els trens es va pel pedregar”. “No podem parlar d'infraestructures sinó qüestionem el model econòmic dominant. Els grans partits quan parlen de transports ho fan massa d'avions i poc de trens”, ha afegit el cupaire Dani Cornellà.