Neix l'Oficina Virtual: els ciutadans ja poden fer alguns tràmits de la Generalitat per videotrucada

Els ciutadans ja poden fer tràmits a distància a través d'una videotrucada amb personal especialitzat. Es tracta del servei Oficina Virtual, una nova iniciativa que el Govern acaba de posar en marxa i que ofereix la mateixa atenció personalitzada que es pot rebre en una Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) presencial, però des de casa. El servei s'ha estrenat amb un catàleg inicial de 30 tràmits disponibles i, segons ha explicat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, s'anirà ampliant progressivament fins a incloure tots els tràmits que es poden fer en una oficina integrada. En el marc del projecte, s'ha iniciat un pla pilot a Sant Feliu de Llobregat amb un punt físic de videoatenció ciutadana.
L'objectiu del servei Oficina Virtual és que els ciutadans puguin fer els tràmits des de casa, però amb una atenció personalitzada. "No l'atendrà un avatar, sinó que serà una persona funcionària de la Generalitat i, per tant, serà com si estigués físicament a l'oficina", ha assegurat el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Albert Tort. En aquest sentit, ha explicat que el projecte s'emmarca en el pla del Govern per reformar l'administració i avançar cap a un model "omnicanal" i "sense renunciar al fet que la Generalitat tingui cara i un component humà".
L'Oficina Virtual ja està disponible a través del portal de tràmits gencat.cat i, de moment, cada setmana oferirà un centenar de cites. Per garantir una millor experiència, dos dies abans de la cita, el servei contacta amb l'usuari per verificar que disposa de la documentació necessària i que coneix el funcionament de la connexió. Aquest protocol previ "assegura que la tramitació es pugui completar amb èxit i sense incidències".
Inicialment, l'Oficina Virtual comptarà amb sis informadors especialitzats. La previsió és que a principis d'any s'incorporin eines d'accessibilitat com la transcripció simultània en català, castellà i anglès, així com la possibilitat de sol·licitar intèrpret en llengua de signes i una eina de traducció simultània, que s'ampliarà a l'àrab i l'urdú.
Encara que, de moment, el catàleg inicial només inclou prop d'una trentena dels serveis que es poden fer presencialment a les OAC de la Generalitat, el conseller Dalmau ha detallat que l'objectiu és que durant el 2026 es vagin incorporant a la modalitat telemàtica tots els tràmits que es poden fer a les oficines en persona. En aquests moments, alguns dels tràmits que ja estan disponibles són la targeta de discapacitat, la prestació per a famílies amb infants, llicències de caça, registre de parelles o els títols de patró.