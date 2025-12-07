Jordi Pujol, el llegat (i V): Madrid, font de poder i de disputes

Cinquena i última entrega de la sèrie especial de pòdcasts sobre el llegat de Jordi Pujol que hem publicat a Nació des del 9 de novembre. En aquesta ocasió, ens centrem en el front de Madrid, que l'expresident de la Generalitat va conèixer en múltiples circumstàncies: la primera legislatura de la Transició, l'aterratge de Felipe González a la Moncloa -primer amb majoria absoluta i, després, amb un acord amb CiU el 1993- i l'arribada de José María Aznar al poder gràcies al Pacte del Majèstic. Entretant, l'europeisme, el trencament per l'OTAN i el fracàs de l'Operació Roca. Amb la conducció de Yael Brusca i la direcció editorial i participació de Ferran Casas i Oriol March, repassem la influència de Pujol a la capital de l'Estat i la seva relació amb els poders madrilenys.
Pel que fa a les entrevistes, comptem amb José Antonio Zarzalejos, exdirector del diari Abc i gran coneixedor de la dreta espanyola, i també amb Iñaki Anasagasti, veu de referència del PNB al Congrés durant la dècada dels noranta i principis dels dos mil. Si voleu recuperar el primer capítol de l'especial, centrat en el llegat, feu-ho clicant aquí; per tornar a veure i sentir el segon, focalitzat en els governs de Pujol i el funcionament del partit, aquest és l'enllaç; per consultar la tercera entrega, que radiografia tots els membres de la família, podeu trobar-la aquí; en la quarta, el protagonisme era per a la construcció del pujolisme i la influència en la història del catalanisme.
Podeu consultar la cinquena i última entrega en aquestes quatre plataformes: