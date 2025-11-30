Jordi Pujol, el llegat (IV): què és el pujolisme i com es va construir?

Amb el judici a l'Audiència Nacional contra la família Pujol en marxa des d'aquest dilluns, Nació publica aquest diumenge la quarta entrega de la sèrie de pòdcasts especials de l'Snooker sobre el llegat de l'expresident. En aquesta ocasió, ens centrem en la construcció del pujolisme i en la seva influència en l'ideari nacionalista de les últimes sis dècades. Primer com a activista antifranquista, després com a banquer i, posteriorment, com a president i expresident de la Generalitat. Amb la conducció de Yael Brusca i la direcció editorial de Ferran Casas i Oriol March, fem una retrospectiva dels principals conceptes del pujolisme i com han drenat en la societat catalana.
Pel que fa a les entrevistes, comptem amb Mariona Lladonosa, politòloga i doctora en Sociologia, que ha analitzat acadèmicament la trajectòria inicial de Pujol, i també amb David Madí, que va ser l'estrateg que va comandar l'operació per situar Artur Mas com a successor del fundador de Convergència. Si voleu recuperar el primer capítol de l'especial, centrat en el llegat, feu-ho clicant aquí; per tornar a veure i escoltar el segon, focalitzat en els governs de Pujol i el funcionament del partit, aquest és l'enllaç; i, per consultar la tercera entrega, que radiografia tots els membres de la família, podeu trobar-la aquí. El cinquè -i últim- capítol serà sobre la influència a Madrid.
Podeu consultar la quarta entrega en aquestes quatre plataformes: