18 de març de 2026

Societat

Retards a tres línies de Rodalies per un robatori de cables entre Barcelona i Montcada

  • Un comboi de Rodalies entrant a l'estació de Passeig de Gràcia -

Publicat el 18 de març de 2026 a les 17:04
Actualitzat el 18 de març de 2026 a les 17:26

Nous retards a la xarxa de Rodalies. En aquests moments, les línies R2, R2 Nord i l'R11 circulen amb demora a causa d'un robatori de cables entre les estacions de Barcelona Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons informen des de Renfe. L'operadora ferroviària alerta que els combois poden quedar aturats momentàniament en algunes estacions, cosa que acabarà allargant el conjunt del viatge dels passatgers. Per altra banda, cap a les quatre de la tarda, Adif, que s'encarrega de la gestió de les infraestructures, també ha detectat un robatori de cablejat a l'R1 a Badalona i ja treballa per restablir la normalitat del servei. 

