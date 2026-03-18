Nous retards a la xarxa de Rodalies. En aquests moments, les línies R2, R2 Nord i l'R11 circulen amb demora a causa d'un robatori de cables entre les estacions de Barcelona Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons informen des de Renfe. L'operadora ferroviària alerta que els combois poden quedar aturats momentàniament en algunes estacions, cosa que acabarà allargant el conjunt del viatge dels passatgers. Per altra banda, cap a les quatre de la tarda, Adif, que s'encarrega de la gestió de les infraestructures, també ha detectat un robatori de cablejat a l'R1 a Badalona i ja treballa per restablir la normalitat del servei. \r\n